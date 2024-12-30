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Gazze'deki Siviller Yağmur ve Fırtınada Zor Günler Geçiriyor

Gazze'deki sivil halk, İsrail saldırıları ve kötü hava koşulları. 2 milyon kişi insani felaketle karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 14:41
Gazze'deki Siviller Yağmur ve Fırtınada Zor Günler Geçiriyor

Gazze Belediyesi: Yağmur ve Fırtına Nedeniyle Zor Günler

İsrail'in havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla zorla yerinden edilen Filistinliler, yağmur ve fırtına nedeniyle yaşam mücadelesi vermekte.

Gazze Belediyesinin yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yerinden edilen sivillerin dondurucu soğuk altında trajik koşullarda yaşamaya çalıştığı vurgulandı. Soğuk havanın, derme çatma çadırlarda yaşayan siviller için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail saldırıları nedeniyle kanalizasyon sisteminin hasar gördüğü ve cadde ile sokaklarda yağmur ve kanalizasyon sularının biriktiği" ifade edildi. Belediyeden uluslararası örgütlere çağrıda bulunularak, zor şartlar altında yaşayan Gazze halkına yardım sağlanması ve temel hizmetlerin temin edilmesi talep edildi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle, her 10 kişiden 9'unun yerinden edildiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, bu bölgede yerinden edilen Filistinlilerin büyük çoğunluğu, ağır yıkım sebebiyle derme çatma çadırlarda barınmak zorunda kalıyor.

Kış mevsiminin dondurucu soğukları, Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırmakta. Yaklaşık 2 milyon yerinden edilmiş Filistinli, insani bir felaketle karşı karşıya. Aileler, derme çatma çadırlarda kalan bebeklerin bedenleri soğuk havaya karşı korunmasız durumda.

Son bir haftada, dondurucu soğuklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6'sı bebek, toplamda 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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