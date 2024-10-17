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Gazze'deki Son Çatışmalar: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Savaşın sivil halka etkileri sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:51
Gazze'deki Son Çatışmalar: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

Son günlerde İsrail ordusunun Gazze bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin resmi ajansı WAFA tarafından bildirilen haberlere göre, Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okulun girişinde bulunan çadıra yapılan saldırı sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı.

Es-Saray Kavşağı'ndaki Saldırı

Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze kenti yakınlarındaki es-Seraya Kavşağına düzenlediği başka bir saldırıda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti ve yaralıların olduğu bilgisi alındı.

Saldırının Sivil Hayata Etkileri

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği birçok saldırıda, yaklaşık 42 bin 438 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamların içinde 17 bini çocuk, 11 bin 378’i ise kadın olarak belirtiliyor. Sivil altyapının hedef alınması sonucu, hastaneler ve eğitim kurumları zarar görürken, enkaz altında birçok insanın bulunduğu haberleri de geliyor.

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