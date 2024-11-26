Gazze'deki Yakıt Krizi: Acil Servisler Çalışamaz Hale Geldi

Gazze'nin Kuzeyinde Yakıt Krizi!

İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yakıt tükenmesi ciddleşen bir kriz yaratırken, sivil savunma araçlarının hizmet verdiği bildirildi. Gazze'deki Sivil Savunma Birimi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Gazze'deki hizmetlerin durmasının üzerinden 35 gün geçtikten sonra, Gazze kentinde de sivil savunma hizmetlerinin tamamen sona erdiği duyuruldu.

İtfaiye ve Ambulanslar Çalışamaz Hale Geldi

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin, bölge için gerekli yakıt girişini engellemesi nedeniyle Gazze kentindeki ambulans, itfaiye ve arama kurtarma araçlarının çalışmadığını" belirtti. Ayrıca, yeterli miktarda yakıt sağlanana kadar acil yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların çağrılarına yanıt veremeyecekleri ifade edildi. Bu durum, bombardıman altındaki Filistinlilerin ölüme mahkum edilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Generaller Planı ve Göç Zorlaması

Öte yandan, Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 23 Ekim'de İsrail ordusunun sivil savunma araçlarını doğrudan hedef almasının ardından Kuzey Gazze vilayetindeki hizmetlerinin tamamen durduğunu bildirmişti. Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere, 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları gerçekleştiren İsrail ordusu, 6 Ekim'de bu bölgelere kara saldırısı başlatarak Filistinlilerin göçe zorlanması planlarını uygulamaya koydu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere boşaltılmaları gereken alanların haritasını iletti. Bu haritanın, daha önce 'Generaller Planı' olarak bilinen ve Filistinlilerin mecburi göçünü öngören planla benzerlik taşıdığı dikkat çekiyor.

'Generaller Planı', Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Filistinlilerin zorla tahliye edilmesini ve müteakip olarak bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişinin engellanmasını kapsamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.