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Gazze'deki Yaralılar İçin Rehabilitasyon İhtiyacı Büyüyor

DSÖ, Gazze'deki yaralıların en az %25'inin rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Durumun aciliyeti vurgulanıyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:34
Gazze'deki Yaralılar İçin Rehabilitasyon İhtiyacı Büyüyor

Gazze'de Rehabilitasyon İhtiyacı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de süregelen çatışmalar sonucu yaralanan bireylerin %25'inin rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Raporun Detayları

DSÖ, Gazze'deki yaralıların durumu üzerine bir rapor yayımladı. 23 Temmuz tarihine kadar bölgede 22.500 kişinin yaşamı etkileyen yaralanmalar geçirdiği tahmin edilmektedir. Ciddi uzuv yaralanmaları yaşayanların sayısının ise 13.455 ile 17.550 arasında olduğu belirtiliyor.

Raporda, Gazze'de yaşanan omurilik, travmatik beyin ve büyük yanık yaralanmalarında rapor edilen hızlı artışın, yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyeceği vurgulandı.

Hastane Durumu ve Malzeme Eksiklikleri

Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 17'sinin yeterince işlevsel olduğu ifade edilirken, temel sağlık hizmetlerinin güvenlik sorunları ve saldırılar nedeniyle sık sık askıya alındığı kaydedildi.

Özellikle, DSÖ destekli Gazze'nin tek uzuv rekonstrüksiyon merkezi, gerek malzeme eksikliği gerekse uzman sağlık çalışanlarının güvenlik arayışları sonucu Aralık 2023 itibarıyla kapanma noktasına geldi.

İnsan Kaynakları ve Destek İhtiyacı

DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, "Rehabilitasyon ihtiyaçlarındaki büyük artış, sağlık sisteminin yıkımıyla aynı zamana denk geliyor," diyerek sürecin aciliyetine dikkat çekti. Ona göre, yaralıların bakıma erişim sorunları nedeniyle hayatları risk altında.

Peeperkorn, hastalara acil ve uzun vadeli destek sağlanması gerektiğini vurguladı. Gazze'deki yaralıların destekleyici sağlık ürünlerine ihtiyaçları fazlasıyla bulunmakta. Kısacası, Gazze'deki savaşların yarattığı yaraların hızla sarılması için uluslararası destek şart.

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