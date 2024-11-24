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Gazze'deki Yerinden Edilen Filistinlilerin Çadırları Su Altında Kaldı

Gazze'de etkili olan şiddetli yağış, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını su baskınlarına maruz bıraktı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 17:47
Gazze'deki Yerinden Edilen Filistinlilerin Çadırları Su Altında Kaldı

Şiddetli Yağışlar Gazze'deki Filistinlileri Vuruyor

İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilen Filistinliler, bu kez de aşırı yağışların tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlarda ciddi hasara neden olduğunu açıkladı.

Su Baskınları ve Acil Durum İhtiyacı

Basal, çadırların içine su bastığını, yatak ve giysilerin sular altında kaldığını söyledi. Yağışların özellikle Yermuk Stadyumu, Gazze Belediye Parkı, Şatii Mülteci Kampı ve Gazze'nin orta ve güney bölgelerinde hasara neden olduğunu vurguladı. Basal, "Yerinden edilenlerin çadırları hafif yağmura bile zar zor dayanırken şiddetli yağışlarda ne hale gelir?" diyerek acil müdahale çağrısında bulundu.

İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de başlattığı saldırılar nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinliler, sığınmak için okullara, akrabalarının evlerine ya da sokaklarda çadırlar kurarak yaşamaya çalışıyor. Ancak halk, yetersiz gıda ve su kaynaklarıyla zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.

Uluslararası Müdahale Çağrısı

Mahmud Basal, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e zorla yerinden edilen Filistinlilerin kurtarılması için ivedilikle müdahale çağrısında bulundu. Alternatif çadır veya karavanların sağlanmasının önemini vurguladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'ne göre, 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de 2 milyon kişi zorla yerinden edildi.

İsrail Saldırıları ve Kaybı

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sonrasında, İsrail'in saldırılarında yaklaşık 44 bin 211 Filistinli hayatını kaybederken, 104 bin 567 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin olduğu bildirilirken, sivil altyapı da ağır hasar görüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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