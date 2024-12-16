Gazze'deki Yetersiz Beslenme Krizi: Çocuk Hastaları İki Kat Arttı

Yetersiz Beslenme Alarmı: Gazze'de Çocuklar Tehlikede

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altında kalan Gazze Şeridi'nde son dört ayda yetersiz beslenme nedeniyle hastanelere getirilen 19 bin bebek ve çocuğun sayısının, bu yılın ilk yarısına oranla neredeyse iki kat arttığını açıkladı.

İnsani Yardım Engelleri

UNRWA, Gazze'deki insani yardım girişimlerinin büyük oranda engellendiğini belirterek, bu durumun yetersiz beslenme oranlarını yükselttiğini vurguladı. Bölgedeki hasta çocuklar için acil yardım gönderilmesi gerektiği çağrısında bulunuldu.

Gazze'de 8.500'den fazla bebeğe UNRWA aracılığıyla mama ve süt sağlandığı ancak mevcut stokların yeterli olmadığı ifade edildi. örgüt, bölgeye acil insani yardım gönderilmesi ve Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtmiştir.

Günlük İhtiyaç ve İstatistikler

Gazze'deki insani yardım ihtiyacının karşılanması için her gün 500 tırın bölgeye ulaşması gerektiği vurgulandı. Ancak, İsrail'in engellemeleri ve çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye giden insani yardımın ihtiyacın çok altında kaldığı bildirildi.

UNRWA'nın açıklamasına göre, Gazze'deki yetersiz beslenme nedeniyle en az 36 çocuk hayatını kaybetti. Bu durum, bölgedeki insani krizin ne kadar derinleştiğini gözler önüne seriyor.