Gazze'deki Yetim Çocuklar: Savaşın Yıprattığı Hayatlar

Gazze’de Yetim Kalan Çocukların Trajedi Dolu Hikayeleri

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılar, binlerce ailenin hayatını alt üst etti. Bu saldırılarda ailelerini kaybeden yetim çocuklar, belirsiz bir gelecekle yüzleşmek zorunda kalıyor. 36 binden fazla çocuk yetim kaldı. Savaşın getirdiği yıkım, sadece bireysel trajedilerle sınırlı kalmayıp, bölgenin geleceğini de tehdit eden toplumsal bir felakete dönüşüyor.

Geçmişten Bugüne Yaşanan Kayıplar

Resmi verilere göre, Gazze’de en az 36 bin 569 çocuk yetim kaldı. Bu rakam, savaşa katılan her çocuğun yaşı ve hayalleri üzerine koyduğu travmaların bir yansıması. Ramazan ayının 15’inci günü, Dünya Yetimler Günü olarak, bu trajik koşullar bir kez daha gözler önüne serildi.

Ailelerini Kaybeden Ahmed Benat

12 yaşındaki Ahmed Benat, babası ve kız kardeşini kaybetmiş bir yetim. Ahmed, annesi ve kardeşleriyle birlikte yaşadığı naylon çadırda, savaşın getirdiği acıları her gün yaşıyor. "Keşke babama son kez sarılıp uğurlayabilseydim" diyen Ahmed, bu acıyı ömrü boyunca taşımak zorunda kalacağını söylüyor.

Bir Anne ve Çocuklarına Düşkünlüğü

Ahmed’in annesi, savaşta hem kızını hem eşini kaybederek büyük bir felaketle yüzleşti. Kadın, günlük yaşamın zorluklarıyla mücadele ederken, çocuklarına hem anne hem de baba olmaya çalışıyor. "Saldırılar başlayınca güvenli bir yer aramak için göç ettik, ama burada da korku içinde yaşıyoruz" diye konuşuyor.

Tala: Kayıp Kardeşlerin Gölgesinde Yaşamak

Tala adlı küçük bir kız çocuğu da benzer bir trajedinin kurbanı. Babası ve iki kardeşini kaybetti. "Enkaz altında saatlerce mahsur kaldık" diyor ve bu anı unutamadığını ekliyor. Tala’nın annesi de çocuklarına karşı duyduğu sorumluluğu şöyle ifade ediyor: "Çocuklarıma elimden gelenin en iyisini yapmak için savaşıyorum, ama bu gerçekten çok zor."

Derinleşen İnsani Kriz

İsrail’in uyguladığı ablukalar ve kapalı sınır kapıları nedeniyle Gazze’de insani yardım imkanları giderek azalmakta. Sonuç olarak, Gazze’deki altyapının yüzde 88'i yok edildi. 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak'a kadar süren saldırılarda, 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ve 2 milyon insan yerinden edildi. Bu durum, Gazze’nin geleceği için büyük bir tehdit oluşturuyor.