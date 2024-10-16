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Gazze'deki Yıkım Daha Önce Görülmemiş Boyutta

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'deki yıkım ve insani kriz hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:58
Gazze'deki Yıkım Daha Önce Görülmemiş Boyutta

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Çarpıcı Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki yıkımın daha önce görülmemiş boyutlarda olduğunu belirtti. Lazzarini, Gazze'nin altyapısının %60-70'inin yıkıldığına dair endişelerin bulunduğunu ifade etti.

Almanya'da Basın Toplantısı

Lazzarini, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Orta Doğu'daki insani yardım zorluklarını ve mevcut durumu aktardı. Son bir yıl içerisinde, Gazze'ye gazeteci girişine izin verilmediğini söyleyen Lazzarini, bu durumun bilgi edinmeyi zorlaştırdığını vurguladı.

Gazze'deki Yaşamsal Zorluklar

Lazzarini, Gazze'deki insanlara yardıma ihtiyacının kritik olduğunu belirterek, "İnsanlar hayatta kalmak intihar durumuyla karşı karşıya. Hastalıklar ve gıda yetersizliği ile savaşmak zorundalar" dedi. Lazzarini, insanların zorla yerlerinden edildiklerini ve halihazırda güvenli bir yer bulunmadığını sözlerine ekledi.

Çocukların Durumu ve Eğitim Krizi

UNRWA Genel Komiseri, özellikle çocukların derin travmalar yaşadığını belirterek, bölgede 1 milyon çocuğun yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu. "Çocuklar eğitim kaybı yaşıyor; eğitim imkanlarının sağlanması acil bir ihtiyaç" dedi.

Batı Şeria'daki Durum

Lazzarini, Batı Şeria'daki durumu ise "sessiz bir savaş" olarak tanımladı. Burada da insani yardımların yetersiz olduğunu ve son dönemde meydana gelen ölümlerin ciddi şekilde arttığını dile getirdi.

Uluslararası Tepkiler ve Endişeler

Alman hükümetinin Gazze'deki durumu değerlendirdiğini belirten Lazzarini, BM'nin Gazze'deki insani koşullara ilişkin endişelerini dile getirdi. Uygulanan yıkımın savaş suçu potansiyeline sahip olabileceğini ifade ederken, nihai değerlendirmenin uluslararası mahkemeler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

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