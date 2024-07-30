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Gazze'den Abu Dabi'ye 85 Hastanın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi

DSÖ, Gazze'den 85 hasta ile 63 aile üyesinin Abu Dabi'ye tahliye edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 22:13
Gazze'den Abu Dabi'ye 85 Hastanın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi

Gazze'den Tıbbi Tahliye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yaşanan trajediyi hafifletmek için önemli bir gelişmeyi duyurdu. 85 hasta ve ağır yaralı, özel bakım için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye tahliye edildi.

Detaylar

Ghebreyesus, tahliyenin detaylarını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. “Gazze'den 35'i çocuk 85 hasta ve ağır yaralı bugün özel bakım için Abu Dabi'ye tahliye edildi.” sözleriyle bu önemli adımı duyurdu.

Tahliyenin, BAE Dışişleri Bakanlığı, DSÖ ve diğer ortak kuruluşların iş birliğiyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Ghebreyesus, “Bu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den yapılan en büyük tıbbi tahliye.” ifadelerini kullandı.

Tahliye edilenler arasında kanser hastaları ve diğer ciddi rahatsızlıklara sahip kişiler olduğunu belirten Ghebreyesus, toplamda 63 aile üyesi ile tıbbi personelin de bu süreçte eşlik ettiğini açıkladı.

Gelecekteki Umutlar

BAE'ye tahliye sürecine yönelik teşekkürlerini sunan Ghebreyesus, “Bu girişim, diğer olası tahliye koridorlarının açılması için bir ümit kapısı oluşturabilir.” şeklinde konuştu.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier ise, Gazze'deki mevcut durumda yaklaşık 10 bin kişinin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

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