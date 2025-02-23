Gazze'den Dönen Cenazelerde Hükümet Yetkililerine Yerlere Yok

Gazze'den alınan esirlerin cenazesinde, aile hükümet yetkililerini istemedi. Büyüyen tepkilere dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:53
Gazze'den Dönen Cenazelerde Hükümet Yetkililerine Yerlere Yok

Gazze'den Alınan Cenazelerde Hükümet Temsilcisi İstemeyen Aile

İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması sonrasında, Gazze'den teslim alınan Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas’ın cenazeleri büyük bir tartışma konusu oldu. Bibas ailesi, cenaze töreninde herhangi bir hükümet yetkilisinin yer almasına kesinlikle karşı olduklarını açıkladı.

İsrail merkezli Walla haber sitesinde yer alan bilgilere göre, Bibas ailesi bu talebi resmi olarak ilgililere iletti. Aile, hükümet temsilcilerinin cenazelerine katılmaması için bir dizi girişimde bulundu.

Uluslararası Kızılhaç'ın Rolü ve Cenazelerin Teslimi

20 Şubat tarihinde, Hamas tarafından Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilen cenazeler, 4 İsrailli esiri içermekteydi. Bu esirlerden biri olan Shiri Bibas, çatışmaların ilk haftalarında vefat eden iki çocuğu Kfir ve Ariel ile birlikte anılmakta.

Hamas, Bibas ve Lifshitz ailelerine yönelik yaptığı açıklamada, "Çocuklarınızın size canlı dönmesini tercih ederdik ancak ordunuzun ve hükümetinizin liderleri onları öldürmeyi seçti. Onlarla birlikte 17 bin 881 Filistinli çocuğu da katlettiler," ifadelerini kullandı.

Cenaze Töreni ve Ailelerin Tepkileri

Yediot Ahronot gazetesi, Shiri Bibas'ın çocuklarıyla birlikte hayatını kaybettiğini belirtirken, Gazze'deki bir Filistinli saha komutanı, Bibas'ın esir alındığında çocuklarının güvenli bir ortamda tutulduğunu ancak İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü ifade etti. Bu durum, ailelerin acılarını ve tepkilerini daha da derinleştirirken, cenaze töreninde hükümetin yer alması konusundaki itirazlar da büyüyor.

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