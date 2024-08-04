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Gazze'den İsrail'e Füze Saldırısı: Han Yunus'tan 5 Füze Fırlatıldı

Han Yunus'tan Askalan'a atılan 5 füze, bölgedeki gerginliği artırdı. Hamas, saldırının sebebini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 15:56
Gazze'den İsrail'e Füze Saldırısı: Han Yunus'tan 5 Füze Fırlatıldı

Han Yunus'tan Füze Fırlatıldı

Gazze'nin Han Yunus kenti, İsrail'in güneyindeki Askalan kentine yönelik olarak 5 füze fırlatıldığı bildirildi. İsrail ordusu, bu saldırının detaylarını paylaştı.

Füzelerin Detayları

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamaya göre, fırlatılan 5 füzeden birinin Askalan'ın yakınındaki Gan Yavne kasabasına düştüğü belirtildi. Ancak, bu füzenin herhangi bir can kaybına yol açmadığı ifade edildi.

Diğer Füzeler ve Tehditler

Diğer 4 füzeyle ilgili olarak ise başarılı bir müdahale yapılıp yapılmadığına dair net bilgiler paylaşılmadı. İsrail resmi televizyonu KAN, bu füze saldırısının 7 Ekim'den bu yana Gazze'den Askalan'ın doğusuna yapılan ilk saldırı olduğunu vurguladı.

Siren Uyarıları ve Hamas'ın Yanıtı

Saldırı sırasında Askalan ile Gan Yavne kasabasında uyarı sirenleri çaldı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, gerçekleştirilen füze atışlarının İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik eylemlerine bir cevap niteliği taşıdığını bildirdi.

Yerel Tanıkların Görüşleri

AA muhabirinin ulaştığı yerel görgü tanıkları, füzelerin Han Yunus'tan fırlatıldığını doğruladılar. Bu durum, yaklaşık 3 ay süreden beri devam eden İsrail işgali altında olan Refah kentinin doğusuna yakın bir bölgeden gerçekleşti.

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