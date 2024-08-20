Gazze'den Üç Araştırmacı Ulusal Ödülde Başarı Elde Etti

Gazze'den Ulusal Araştırma Yarışmasında Büyük Başarı

Gazze Şeridi'nden üç Filistinli araştırmacı, ulusal araştırma yarışmasında başarı sağlayarak ilk üçe girmeyi başardı. Filistin Ulusal Kütüphanesi, 2023 Yılı Araştırma ve Çalışmalar Ödülü'nü kazananları açıkladı ve bu kapsamda Gazzeli araştırmacılara önemli bir onur sunuldu.

Ödül Töreni Ayrı Bir Anlam Taşıyor

Filistin Ulusal Kütüphanesi, Ramallah'taki binasında düzenlediği ödül törenine, Filistinli yetkililer, büyükelçiler ve farklı resmi kuruluşların temsilcileri katıldı. Basın Koordinatörü Fida Necade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın başvurularının Gazze'deki çatışma durumundan önce tamamlandığını belirtti. Ancak ödül töreni, 29 Kasım 2023 tarihinde verilecekken, şu an için ertelendi.

Gazzeli Araştırmacıların Zorluğu

Necade, savaşın sürdüğü süreçte birçok kez yer değiştirerek zorlu koşullar altında yaşamlarını sürdüren araştırmacıların bu başarıyı çadırlarda öğrendiğini ve ödül törenine katılmak için bulundukları yerden uzak olduklarını ifade etti.

Yarışmanın Sonuçları

Bu yıl ödüle başvuran toplam 65 araştırmacı arasında somut ve somut olmayan miras, sanat ve tarih gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yer aldı.

Birincilik ödülünü, "İsrail İşgaline Karşı Direnişte Plastik Sanatın Rolü" adlı çalışmasıyla Gazze'den Mahmud Muhammed Alvan ile "Filistin'de İngiliz Sömürge Hapishaneleri" başlıklı çalışmasıyla Batı Şeria'dan Mahmud Ziyad paylaştı. İkincilik ödülünü ise, "Filistin'de Tiyatro, Umut ve Meydan Okumalar" adlı çalışmasıyla Gazze'den Dünya el-Emel İsmail el-Ekra, Batı Şeria'dan Tahsin Yakin ile "Filistin Tiyatrosunun Özellikleri" çalışması alırken; üçüncülüğü, "Filistinli Şehitlerin Naaşlarının Alıkonulması Politikası 1948-2022" isimli çalışmasıyla Gazze'den Muhammed Abdulcevad el-Batta ile "Medyada Çingeneler" araştırmasıyla Imad el-Asfar paylaştı.