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Gazze eylemi ABD'de yankı uyandırdı! Arkadaşı kritik iddialarda bulundu: 'Gizli belgeleri gördü'

ABD Hava Kuvvetleri’nde çalışan Aaron Bushnell, Gazze’de yaşanan katliama sessiz kalmayacağını ilan ederek İsrail’in Washington’daki elçiliğinin önünde kendisini yaktı ve hayatını kaybetti. Bushnell’in yakın bir dostu, onunla ilgili şaşırtıcı bir iddiada bulundu.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 12:09
Gazze eylemi ABD'de yankı uyandırdı! Arkadaşı kritik iddialarda bulundu: 'Gizli belgeleri gördü'

Washington’da İsrail’in elçiliğinin önüne gelen Hava Kuvvetleri mensubu Aaron Bushnell, kendisini yaktı ve yaşamını yitirdi. Bushnell’in bu eylemi yapmadan önce söylediği son sözler ‘Soykırıma ortak olmayı reddediyorum. Filistin özgür olsun’ oldu.

Bushnell’ın ölümüyle ilgili New York Post gazetesi bomba bir iddiayı manşete taşıdı. Gazete, Bushnell’ın kendisini yaktığından önce Gazze’deki tünellerde çarpışan ABD askerleri hakkında sır gibi saklanan bilgilere ulaştığını öne sürdü.

New York Post gazetesi, Bushnell’ın ismi verilmeyen bir dostunun sözlerine dayanarak çarpıcı bir iddiaya yer verdi. Gazete, bu kişinin Bushnell’in arkadaşı olduğunu teyit ettiğini ve Bushnell’in gizli bilgilere sahip olduğunu ifade ettiğini bildirdi.

ABD ORDUSU FİLİSTİN'DE SOYKIRIMA KATILDI

Arkadaşı, ‘Onun asıl işi istihbarat verilerinin işlenmesini içeriyor. İşlediği şeylerin bir kısmı İsrail'in Gazze çatışmasıyla ilgiliydi’ diye konuştu. İsrail’in Gazze’de Hamas’la savaştığına değinen arkadaşı, ‘Bana söylediği şeylerden biri, ABD ordusunun Filistin'de yaşanan soykırımlara karıştığıydı. Bana, karada birliklerimizin bulunduğunu ve çok sayıda Filistinliyi öldürdüklerini söyledi’ ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin Gazze’ye gönderilmeyeceğini Beyaz Saray birden fazla kez vurguladı ve Başkan Biden, bu hafta Hamas ile İsrail arasında bir ateşkes sağlamak için çaba göstereceğini belirtti.

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