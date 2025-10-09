Gazze Halkı Toprağında Kararlı: Enver Ataullah'ın Tanıklığı

İki yıllık saldırıların tanığı

HALİL İBRAHİM MEDET - MEHMET KARA - Gazze Şeridi'nde iki senedir devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin halkı topraklarını terk etmeme kararlılığını sürdürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Birimi yetkilisi Enver Ataullah, AA muhabirine son iki yıldır şahit olduklarını anlattı.

Ataullah, soykırımın başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 690 gün Gazze'de kaldığını belirterek, "2023'e kadar herkes biliyor ki Gazze dünyanın en büyük hapishanesi gibiydi. Şu anda ise Gazze hapishaneden açık bir mezara dönüştü." dedi.

Altyapı ve sağlık sisteminde çöküş

Ataullah, Gazze'de evler, camiler ve okulların da aralarında olduğu pek çok yapının yok edildiğini ve sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü söyledi. Tarım faaliyetlerinin neredeyse durduğunu ve yaklaşık 1 milyon 500 bin hurma ağacının söküldüğünü aktardı.

Sağlık tesislerindeki yıkım, tıbbi cihazların imhası ve ilaç sıkıntısının ağır sonuçlar doğurduğunu belirten Ataullah, yaralanan çocukların tedavisinde anestezi dahi uygulanamadığını vurguladı.

Halkın kararlılığı ve özgürlük talebi

Ataullah, Gazze halkının inanç ve toprak bağlılığını koruduğunu söyleyerek, "Biz hak sahibiyiz ve bu bizim topraklarımız. Başka bir toprağımız yok. Bunun için biz Gazze'de kalacağız. Ben geçici olarak çıktım. Allah'ın izniyle en yakın zamanda döneceğiz ve Gazzeliler hep orada kalacaklar. Gazze, Allah'ın izniyle en kısa zamanda yeniden imar edilebilir." ifadelerini kullandı.

Gazze'de 70 bin şehit olduğunu, bunların büyük kısmının çocuk olduğunu aktaran Ataullah, "Her insan özgürlük içinde yaşamak istiyor. Özgürlük yemekten daha önemli. Özgürlük bir hayat demek." sözleriyle halkın özgürlük talebine dikkat çekti.

Hastanelere yönelik iddialar ve sağlık personeline saldırı

Ataullah, İsrail'in hastane saldırılarını Kassam Tugayları'nın hastaneleri askeri amaçlarla kullandığı iddiasıyla gerekçelendirmeye çalıştığını belirterek, "Hastanelere defalarca baskın düzenledirler, oraları yaktılar, yıktılar. Her şeyin propagandasını yapıyorlar. Bununla ilgili ellerinde hiçbir delil yok. Hep yalan söylüyorlar." dedi.

Ataullah, saldırıların Gazze halkının yaşamını daha da zorlaştırmayı amaçladığını ve Gazze'de şehit olanların yaklaşık %25'inin tıbbi cihaz ve ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Ayrıca sağlık bakanlığında çalışanlar, doktorlar, hemşireler ve sağlık görevlilerinin planlı şekilde hedef alındığını ifade etti.

Kişisel kayıplar ve uluslararası çağrı

Ataullah, son iki yılda her gün yeni dramlarla karşılaştıklarını anlatarak, ailesinden ve yakınlarından kayıplar verdiğini aktardı: "Ablam mesela çocukları, torunları, kocasıyla tam 21 şehit vermiştir. Benim hanımım ve kızım da şehit oldular. Onlarca, yüzlerce aile tamamen sicilden silindi."

Konuşmasını, "Gazze'yi unutmayın, unutturmayın. Beklemeyin. Biz bu acıyı çektik, bu bedeli ödedik. Ümmetin aynı bedeli ödemesini asla istemiyoruz. Bunun için uyanık olmalıyız." sözleriyle tamamladı.

Enver Ataullah'ın tanıklığı, Gazze'deki insani krizin derinliğini ve halkın topraklarına bağlılığını ortaya koyuyor.