Gazze Hastaneleri Müdürü: İsrail'in Sınır Kapatma Politikası Sağlık Krizini Derinleştiriyor

Gazze'de Sağlık Krizi Derinleşiyor

Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, İsrail'in sınır kapılarını 12 gündür kapalı tutmasının bölgedeki sağlık krizini derinleştirdiğini ifade etti. Hams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok sayıda önemli tıbbi cihaz, yedek parça eksikliğinden dolayı arızalandı. İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve yedek parça girişini engellemesi, hastaların hayatını tehdit ediyor," dedi.

Yakıt Sıkıntısı ve Elektrik Kesintileri

Bölgedeki yakıt sıkıntısının hastanelerin elektrik kullanımını ciddi şekilde kısıtladığını vurgulayan Hams, "Bu durum, tedavi ve temiz su eksikliği nedeniyle %40'ı hayatını kaybeden böbrek hastaları başta olmak üzere, tıbbi hizmetleri doğrudan etkilemektedir," şeklinde konuştu.

Hams ayrıca, İsrail'in deniz suyu arıtma tesisine sağlanan elektriği kesmesinin durumu daha da kötüleştirdiğini ve kronik hastaların ve kanser hastalarının hayatını tehdit ettiğini belirtti. İsrail'in saldırılarında uzman doktorların yaşamını yitirdiğini aktaran Hams, uygulanan ablukanın ve sağlık ekiplerinin gelişini engellemesinin bölgedeki durumu daha karmaşık hale getirdiğini vurguladı.

Tıbbi Yardımın Acil Girişi Gerekiyor

Hams, Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralıların hayatlarının kurtarılması için Refah Sınır Kapısı'nın acilen açılması ve tıbbi malzeme ile sağlık ekiplerinin girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. "Gazze'ye 10 günde getirilen tıbbi yardım artık bir günde tükeniyor," diyen Hams, sağlık hizmetlerinin sürekli hale gelmesi ve binlerce hasta ile yaralının kurtarılması için acil uluslararası müdahaleye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise 9 Mart'ta Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıkladı. Gazze'de elektrik, özellikle arıtma tesisleri, fırınlar ve hastaneler için hayati önem taşıyor.

Deniz suyu arıtma tesislerinin faaliyet gösterememesi, bölgedeki sivil halkın ekmek ve temiz suya erişimini tehlikeye atarken, İsrail'in elektrik akımını durdurmasının yanı sıra jeneratörler için gerekli yakıtın girişini de engellemesi, yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Gazzelinin yaşadığı insani felaketi daha da kötüleştiriyor.