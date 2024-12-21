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Gazze Hastanelerinde Hastalar Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki hastaların ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Uluslararası topluma çağrı yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 17:51
Gazze Hastanelerinde Hastalar Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde hasta tedavisinin ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bakanlık, hastaların ya İsrail kurşunları ya da ilaç ve tedavi eksiklikleri nedeniyle ölüm riski taşıdığını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, uluslararası topluma Kemal Advan Hastanesi’ne ilaç ve gıda maddesi girişine izin verilmesi için çağrı yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hastane çevresinde silah atışı 24 saat devam ederken, İsrail top mermileri üçüncü kata ve hastanenin girişine düşerek hastalar ve sağlık personeli içinde paniğe neden oluyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, diğer hastaneler ve sağlık merkezlerinde hastalar ya İsrail kurşunlarıyla ya da ilaç ve tedavi eksikleri nedeniyle ölümle karşı karşıya."

Ayrıca, yapılan açıklamada ağrı kesici ve ilaç yönünden büyük eksiklikler bulunduğu, su, elektrik ve oksijen sağlanması için zorunlu bakım onarım malzemelerine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda yoğun bakım ünitesi hizmet dışı ve durum felaket boyutunda. 75 günden fazla bir süredir sağlık sistemi ve çalışanları için dünyadan koruma talep ediyoruz ama henüz bir yanıt alamadık." şeklinde konuştu.

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