Gazze Hastanelerinde Oksijen Krizi: İsrail'in Hedefi 10 İstasyon

Gazze'deki Hastanelerde Oksijen Sıkıntısı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süren saldırılar, bölgedeki hastanelerde ciddi bir oksijen sıkıntısına yol açtı. Oksijen üreten 10 merkezi istasyonun hedef alınması, sağlık hizmetlerini tehlikeye soktu.

Hedef Alınan Hastaneler

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılarda, Gazze’nin kuzeyindeki Şifa Tıp Kompleksi dahil olmak üzere çok sayıda hastanenin merkezi oksijen istasyonlarının hedef alındığı belirtildi.

Er-Rantisi, Ed-Durra, Nasır ve Endonezya hastaneleri ile Şeyh Rıdvan Kliniği de saldırılardan nasibini aldı. Açıklamada, "Yıkılan istasyon sayısı 10. Bunlar yoğun bakım, acil ve yeni doğan gibi hayati öneme sahip bölümlerin oksijen ihtiyaçlarını karşılıyordu" denildi.

Uluslararası Yardım Çağrısı

İsrail’in hastanelere oksijen istasyonlarının girişini engellemesiyle, hastaların hayatını tehdit eden bir kriz yaşandığı uyarısında bulunuldu. Sağlık Bakanlığı, uluslararası kurumlar ve taraflara gerekli oksijen istasyonlarının temin edilmesi ve bölgeye girişinin sağlanması için çağrıda bulundu.

İstatistiklere Göz Atalım

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi’nin son istatistiklerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda, toplamda 38 hastaneden 34'ü yıkıldı. Sınırlı kapasite ile faaliyet gösteren sadece 4 hastane kaldı.

İsrail saldırıları sonucu 80 sağlık merkezi tamamen hizmet dışı kalırken, 162 sağlık kurumu da tahrip edildi. Ayrıca, ambulansların doğrudan hedef alındığı saldırılarda 136 araç imha edildi.

Sağlık Personeline Yönelik Saldırılar

Gazze'deki sağlık personelinin de saldırılarda hedef alındığına dikkat çekildi. Medya ofisinin raporuna göre, 331 sağlık sektörü çalışanı şehit oldu ve bu kayıplar sağlık hizmetlerine ulaşımı daha da zorlaştırdı.