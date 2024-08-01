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Gazze Hükümeti: 300 Gündür Saldırılara Maruz Kalıyoruz

Gazze, 300 gündür süren İsrail saldırıları neticesinde felaket bölgesine dönüştü. Sektörler işlevsizleşti, halk zor durumda.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 22:04
Gazze Hükümeti: 300 Gündür Saldırılara Maruz Kalıyoruz

Gazze Hükümeti'nden Önemli Açıklama

Gazze'deki yetkililer, İsrail'in sürdürdüğü saldırıların 300 günü geride bıraktığını ve bu durumun Gazze'yi felaket bölgesi haline getirdiğini açıkladı. Hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze'nin maruz kaldığı saldırılar neticesinde birçok sektörün işlevsiz hale geldiğini belirtti.

Sektörlerin Çöküşü

Sevabite, İsrail ordusunun sağlık, eğitim, din, ticaret ve benzeri çok sayıda sektörü hedef aldığını, bunun sonucunda hastanelerin ve sağlık merkezlerinin tahrip olduğunu ifade etti. Ayrıca, Gazze halkının zorla aç bırakıldığını ve sıkı bir abluka altında tutulduğunu sözlerine ekledi.

İnsani Kriz ve Kaybı

Yetersiz beslenme nedeniyle 35 kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Sevabite, Gazze'deki hapishanelerde oluşan 7 toplu mezar hakkında da bilgi verdi. Ayrıca, 60 mezarlığın buldozerlerle kazıldığını ve yüzlerce naaşın bulunduğunu dile getirdi.

Gazetecilere Yönelik Tehditler

Sevabite, Gazze'deki katliamları ifşa eden gazetecilerin hedef alındığını vurgulayarak, "Soykırım savaşında 300 gün sonra geldiğimiz noktada, kesinlikle bir felaket bölgesindeyiz," dedi.

İşlenen Suçlar ve Can Kayıpları

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda en az 39 bin 480 Filistinli hayatını kaybederken, yaralananların sayısı ise 91 bin 128'e ulaştı. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla sivil altyapı büyük ölçüde tahrip ediliyor.

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