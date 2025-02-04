Gazze Hükümeti, BM'nin Yakıt Depolamasını Kınadı

Gazze Hükümeti'nden Sert Açıklama

Gazze'deki hükümet, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının Gazze Şeridi'nde yakıt depolamasını, hastaneleri "ölüm ve felaketle karşı karşıya bıraktığı" gerekçesiyle kınadı.

Yakıt Eksikliği ve İnsani Felaket

Gazze hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Gazze'deki hastaneler ve insani yardım kuruluşları, hasta ve yaralıların hayatını tehdit eden ciddi yakıt eksikliği yaşadığı dönemde bazı BM kuruluşlarının binlerce litre yakıt depolamasını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu durumun insani ve ahlaki görevle çeliştiği vurgulandı.

Altyapıda Büyük Hasar

Açıklamada, "Bu, benzeri görülmemiş bir insani felaketin gölgesinde, söz konusu kuruluşlara verilen rolün yerine getirilmesinde ciddi bir başarısızlığı temsil ediyor" denildi. Öte yandan, İsrail'in 15 aydan fazla süren saldırıları sonucunda Gazze'de elektriğe erişim büyük ölçüde kısıtlandı.

Acılı Gerçekler

Özellikle hastaneler, hasta ve yaralıların tedavisinde gereken elektrikli cihazların çalışabilmesi için yakıtla çalışan jeneratörlere başvuruyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 61 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, bunların 14 binden fazlasının ise enkaz altında kaybolduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun 471 gün süren saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki evler ve altyapının %88'inin yok olduğu belirtildi.