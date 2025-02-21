Gazze Hükümeti: İsrail Ateşkesi 350 Kez İhlal Etti

İsrail’in Ateşkes İhlalleri Gündemde

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümet Sözcüsü İsmail es-Sevabite, 19 Ocak'ta varılan ateşkesin 350 kez ihlal edildiğini duyurdu. Sevabite, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu durumun İsrail'in uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmeye devam ettiğini ve dünya genelinde bir meydan okuma sergilediğini belirtti.

Ateşkesin İhlal Edilmesi

Sevapite, söz konusu açıklamasında, "İşgalci İsrail, ateşkes anlaşmasının imzalandığı tarihten bu yana 350'den fazla kez anlaşmayı ihlal etti. Bu, durumun kritik boyutunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

İsrail Saldırıları ve Sonuçları

Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen, İsrail’in Gazze’de ateşkesi sık sık ihlal etmesi dikkat çekiyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.