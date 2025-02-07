Gazze Hükümeti: İsrail Ateşkesin İnsani Protokolünü Geciktiriyor

Gazze Hükümeti'nden Kritik Açıklama

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının insani yönüne ilişkin protokole uymayı kasten geciktirdiğini duyurdu. Hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Gazze kentindeki Ehli Baptist Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, anlaşmanın üzerinden yaklaşık 20 gün geçmesine rağmen insani koşulların hala 'felaket' düzeyde olduğunu söyledi.

Gıda ve Yardım Malzemeleri Yetersiz

Maruf, anlaşmaya göre günlük 600 yardım tırından 50'sinin yakıt olması gerektiğini hatırlatarak, bölgeye 19 Ocak'tan bu yana girmesi gereken 12 bin tırdan sadece 8 bin 500'ünün girdiğini ifade etti. Yalnızca gıda, sebze ve meyve dışında 2. derece ihtiyaçların ulaştığını belirten Maruf, mevcut çadır sayısının ihtiyacın sadece %10'unu karşıladığını vurguladı.

Aciliyet Vurgusu

Gazze’de acilen pil, jeneratör, güneş paneli, su deposu ve barınma malzemelerine ihtiyaç olduğunu dile getiren Maruf, yakıt girişinin hastanelerin çalışması için son derece gerekli olduğunu ifade etti. Anlaşmaya göre günlük 50 yakıt kamyonunun girmesi planlanırken, bu sayının en fazla 15'e ulaştığını belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Maruf, İsrail'in Gazze'ye sahra hastanesi ve tıbbi ekipman sağlamasını da oyaladığını, bu durumun hastaların hayatını tehlikeye attığını ifade etti. Arabuluculardan, anlaşmadaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için İsrail'e baskı yapmalarını isteyen Maruf, uluslararası topluma da insani trajedi karşısında seyirci kalmamaları çağrısında bulundu.

Ateşkesin Sonrası ve Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak’a kadar süren saldırılarında, 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti; 14 binden fazlası ise enkaz altında kayboldu. Gazze hükümetinin verilerine göre, bu süre içinde Gaza Şeridi'nin altyapısının %88'i yok edildi.