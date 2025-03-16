Gazze Hükümeti: İsrail, Beyt Lahiya'daki Saldırıyı Meşrulaştırmak İçin Yalanlar Üretiyor

Gazze hükümeti, İsrail'in Beyt Lahiya'daki saldırıyla ilgili yalan açıklamalarda bulunduğunu ve gerçekleri çarpıttığını öne sürdü.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 19:17
Gazze Hükümeti: İsrail, Beyt Lahiya'daki Saldırıyı Meşrulaştırmak İçin Yalanlar Üretiyor

Gazze hükümeti, İsrail ordusunun Beyt Lahiya'da işlediği suçu meşrulaştırmaya çalışan yanıltıcı beyanlarını kınadı. Yakın tarihli bir açıklamada, İsrail ordusunun, 3'ü gazeteci 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kamuoyunu yanıltarak savunmaya çalıştığını vurguladı.

Medya Ofisi aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu sözcüsünün Beyt Lahiya'daki katliamı meşrulaştırmaya yönelik beyanları, işledikleri suçları gizlemeye çalıştıklarını gözler önüne seriyor" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, ordunun yardım görevlileri ve gazetecileri hedef aldığına dair bilgiler sunuldu ve bu kişilere yönelik asılsız ithamların kamuoyunu yanıltma amaçlı olduğu belirtildi.

Açıklamada Yer Alan Asılsız Bilgiler

Açıklamaya göre, İsrail'in saldırı sonrası paylaştığı bazı isimler ve fotoğraflar gerçeği yansıtmıyordu. Örneğin, ölenlerden Bilal Ebu Matar'ın fotoğrafının ona ait olmadığı, Mahmud İslim isminin yanlış verildiği, Suheyb en-Neccar adlı kişinin olayda yer almadığı ve Muhammed el-Gafir isminin doğru olmadığı ifade edildi. Ayrıca, Mustafa Hamad'ın yardım görevi ya da basınla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı da vurgulandı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen saldırıda, dün Beyt Lahiya’ya insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırı sonucunda, 3’ü gazeteci olmak üzere 10 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Witkoff: Gazzeliler İçin Tüm Alternatifleri Araştırıyoruz
2
Şabak Direktörü Bar, Netanyahu'yu 'Kişisel' Davranmakla Suçladı
3
Adana'da Park Halindeki Otomobilde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olayı Kontrol Altına Aldı
4
BBP Genel Başkanı Destici: PKK'nın Silah Bırakma Çağrısı Yokuşa Sürüyor
5
Bakan Yerlikaya: "Sahipsiz Hayvan Saldırılarına Karşı Soruşturma Başlattık"
6
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hayvanları Koruma Kanunu'na Dair Önemli Açıklamalarda Bulundu
7
Albanese, ABD'nin Gümrük Tarifesine Yanıt Olarak Yerel Ürünlere Davet Ediyor

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!