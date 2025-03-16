Gazze Hükümeti: İsrail, Beyt Lahiya'daki Saldırıyı Meşrulaştırmak İçin Yalanlar Üretiyor

Gazze hükümeti, İsrail ordusunun Beyt Lahiya'da işlediği suçu meşrulaştırmaya çalışan yanıltıcı beyanlarını kınadı. Yakın tarihli bir açıklamada, İsrail ordusunun, 3'ü gazeteci 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kamuoyunu yanıltarak savunmaya çalıştığını vurguladı.

Medya Ofisi aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu sözcüsünün Beyt Lahiya'daki katliamı meşrulaştırmaya yönelik beyanları, işledikleri suçları gizlemeye çalıştıklarını gözler önüne seriyor" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, ordunun yardım görevlileri ve gazetecileri hedef aldığına dair bilgiler sunuldu ve bu kişilere yönelik asılsız ithamların kamuoyunu yanıltma amaçlı olduğu belirtildi.

Açıklamada Yer Alan Asılsız Bilgiler

Açıklamaya göre, İsrail'in saldırı sonrası paylaştığı bazı isimler ve fotoğraflar gerçeği yansıtmıyordu. Örneğin, ölenlerden Bilal Ebu Matar'ın fotoğrafının ona ait olmadığı, Mahmud İslim isminin yanlış verildiği, Suheyb en-Neccar adlı kişinin olayda yer almadığı ve Muhammed el-Gafir isminin doğru olmadığı ifade edildi. Ayrıca, Mustafa Hamad'ın yardım görevi ya da basınla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı da vurgulandı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen saldırıda, dün Beyt Lahiya’ya insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırı sonucunda, 3’ü gazeteci olmak üzere 10 Filistinli hayatını kaybetmişti.