Gazze Hükümeti: İsrail BM Proje Hizmetleri Ofisi'ni Hedef Almayı Kınıyor

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisi'ni (UNOPS) hedef almasını en güçlü şekilde kınadı. Hükümet, İsrail'in bu saldırılarından sorumlu tutulacak uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulundu.

Gazze hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun BM Proje Hizmetleri Ofisi'ni doğrudan hedef almasının yarattığı sonuçlar ele alındı. Açıklamada, insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi'nde, uluslararası kuruluşların görevlerini yerine getirmesinin engellenmesi amacıyla bu kurum ve çalışanlarının hedef alındığı vurgulandı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden UNOPS çalışanı Marin Marinov olarak belirtilirken, yaralanan Joel Fournet ve Alexander Papan'ın durumlarının kritik olduğu ifade edildi. Ayrıca, Berthon Nicklaus, Arnold Neil ve David Petron'un da ağır yaralandığı kaydedildi.

İnsani yardım çalışanlarının hedef alınmasından tamamen İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, bu saldırının uluslararası insani hukukun ve insani yardım çalışanlarını koruyan Cenevre Sözleşmeleri'nin açık bir ihlali olduğu belirtildi. Ayrıca, uluslararası sessizliğin ve yardım çalışanlarını korumadaki başarısızlığın da kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in bu tür ihlallerden sorumlu tutulmaması durumunun, ülkeyi Gazze'de daha fazla ihlalde bulunmaya ve insani yardım kuruluşlarını sistematik olarak hedef almaya teşvik ettiği vurgulandı. İsrail'in Gazze'de Filistin halkına uyguladığı aç bırakma siyasetinin sıkılaştırıldığı ve insani yardımların ulaştırılmasının engellendiği aktarıldı.

BM'ye hitaben yapılan açıklamada, İsrail'in işlediği suçlar karşısında net ve güçlü bir tavır alma çağrısı yapılarak, yardım ekiplerinin hedef alınmasını önlemek için acil harekete geçme gerektiği belirtildi. Ayrıca, İsrail'i insani yardım çalışanlarına karşı sürdürdüğü suçlardan sorumlu tutacak bağımsız bir uluslararası soruşturma komitesi kurulması istendi.

Son olarak, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde BM'ye ait bir merkezi bombalamış; saldırı sonucu 1 yabancı çalışan ölmüş, 5 kişi de ağır yaralanmıştır.