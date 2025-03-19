Gazze Hükümeti: İsrail BM Proje Hizmetleri Ofisi'ni Hedef Almayı Kınıyor

Gazze hükümetinden açıklama: İsrail'in BM Proje Hizmetleri Ofisi'ni hedef alması uluslararası hukuka aykırıdır.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:47
Gazze Hükümeti: İsrail BM Proje Hizmetleri Ofisi'ni Hedef Almayı Kınıyor

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisi'ni (UNOPS) hedef almasını en güçlü şekilde kınadı. Hükümet, İsrail'in bu saldırılarından sorumlu tutulacak uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulundu.

Gazze hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun BM Proje Hizmetleri Ofisi'ni doğrudan hedef almasının yarattığı sonuçlar ele alındı. Açıklamada, insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi'nde, uluslararası kuruluşların görevlerini yerine getirmesinin engellenmesi amacıyla bu kurum ve çalışanlarının hedef alındığı vurgulandı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden UNOPS çalışanı Marin Marinov olarak belirtilirken, yaralanan Joel Fournet ve Alexander Papan'ın durumlarının kritik olduğu ifade edildi. Ayrıca, Berthon Nicklaus, Arnold Neil ve David Petron'un da ağır yaralandığı kaydedildi.

İnsani yardım çalışanlarının hedef alınmasından tamamen İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, bu saldırının uluslararası insani hukukun ve insani yardım çalışanlarını koruyan Cenevre Sözleşmeleri'nin açık bir ihlali olduğu belirtildi. Ayrıca, uluslararası sessizliğin ve yardım çalışanlarını korumadaki başarısızlığın da kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in bu tür ihlallerden sorumlu tutulmaması durumunun, ülkeyi Gazze'de daha fazla ihlalde bulunmaya ve insani yardım kuruluşlarını sistematik olarak hedef almaya teşvik ettiği vurgulandı. İsrail'in Gazze'de Filistin halkına uyguladığı aç bırakma siyasetinin sıkılaştırıldığı ve insani yardımların ulaştırılmasının engellendiği aktarıldı.

BM'ye hitaben yapılan açıklamada, İsrail'in işlediği suçlar karşısında net ve güçlü bir tavır alma çağrısı yapılarak, yardım ekiplerinin hedef alınmasını önlemek için acil harekete geçme gerektiği belirtildi. Ayrıca, İsrail'i insani yardım çalışanlarına karşı sürdürdüğü suçlardan sorumlu tutacak bağımsız bir uluslararası soruşturma komitesi kurulması istendi.

Son olarak, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde BM'ye ait bir merkezi bombalamış; saldırı sonucu 1 yabancı çalışan ölmüş, 5 kişi de ağır yaralanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
2
Guterres, Gazze'deki BM Tesisine Yapılan Saldırıyı Kınadı ve Soruşturma Talep Etti
3
Bakan Göktaş, Kilis'te Ramazan Mesajı Verdi
4
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü
5
Çanakkale'de 39 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
6
Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Yaralı
7
Niğde'de Silahlı Yaralama Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL