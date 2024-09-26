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Gazze Hükümeti, İsrail'den Gelen Cenazeleri Teslim Alıyor

Gazze hükümeti, İsrail'den gelen 88 cenazeyi, uluslararası protokollere uyulmadığı gerekçesiyle teslim almaktan vazgeçti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 18:46
Gazze Hükümeti, İsrail'den Gelen Cenazeleri Teslim Alıyor

Gazze Hükümeti İsrail'den Gelen Cenazeleri Teslim Aldı

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'den gelen 88 cenazeyi teslim almaya başladığını açıkladı. Ancak bu cenazelerin teslim alınma süreci, uluslararası protokollere uyulmadığı gerekçesiyle tartışmalı bir şekilde ilerliyor.

Protokol İhlalleri Üzerine Tepkiler

Filistin Hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, yaptığı açıklamada, "Hükümet, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla cenazeleri teslim almak için bir uzman komite oluşturdu. Çarşamba günü gelen cenazeleri teslim almayı reddettik çünkü uluslararası protokoller izlenmeden getirildiler." şeklinde konuştu.

Sevabite, ziyaret edilen cenazelerin detaylarının verilmediğine dikkat çekerek, "İşgal güçleri, cenazeleri hiçbir uluslararası ya da yerel denetime tabi tutmadan, şehitlerin kimlikleri, yaşları ve cinsiyetleri hakkında bilgi vermeden getirdi. Bu nedenle, cenazelerin teslim alınmasına onay vermedik." dedi.

İsrail ile Koordinasyon Çabaları

Sevabite, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon sağlamaya çalıştıklarını, ancak bu işlemin uluslararası protokollere uymadığı için reddedildiğini anlattı. "Bu şartlar altında, cenazeleri uygun bir şekilde almak adına ilgili taraflardan oluşan bir komite kurma kararı aldık ve hemen ardından konteyner teslim alındı." diye ekledi.

Cenazelerin Defni İçin Hazırlıklar Başladı

Cenazelerin defni için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toplu mezarların hazırlandığı bildirildi. Sevabite, "Resmi prosedürler tamamlandığında, cenazeler defnedilecektir." dedi.

Ayrıca, Sevabite, cansız bedenlerin yarın daha uluslararası ve yerel yetkililerle koordinasyon olmaksızın gönderilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Cenazelerin teşhis edilmesi için gerekli veriler verilene kadar teslim işlemini durdurduk." ifadelerini kullandı.

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