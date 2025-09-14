Gazze Hükümeti: İsrail, 'Direniş' İddiasıyla Soykırım ve Zorunlu Göçü Sürdürüyor

Gazze Hükümeti, İsrail'in 'direnişi hedef alma' iddiasıyla soykırım ve zorunlu göç politikası uyguladığını, sivil yapıları sistematik olarak hedef aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 14:15
Gazze Hükümeti: İsrail, 'Direniş' İddiasıyla Soykırım ve Zorunlu Göçü Sürdürüyor

Gazze Hükümeti: İsrail'in Eylemleri Soykırım ve Zorunlu Göçe Yol Açıyor

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "direnişi hedef aldığı" iddiasını kullanarak, Filistinlilere yönelik soykırım ve zorunlu göç hedefiyle yıkım operasyonlarını sürdürdüğünü açıkladı.

Gazze hükümetinin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kamuoyunu yanıltarak gerçeği çarpıttığı vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in kuleleri, yüksek katlı binaları, evleri, okulları ve sivil kurumları hedef almaya devam ettiği belirtildi.

"İsrail işgal ordusunun yerel ve uluslararası kamuoyuna yönelik açıklamalarında izlediği yalan ve çarpıtma politikası" en sert şekilde kınandı.

Açıklamada, İsrail'in medya üzerinden yürüttüğü yanıltıcı söylemlerle sistematik suçlarını meşrulaştırmaya çalıştığı, ancak sahadaki gerçeklerin tüm cinayetleri, yıkımları ve yerinden edilmeleri ortaya koyduğu ifade edildi.

"İsrail ordusu direnişi hedef aldığını iddia etse de, sahadaki gerçekler, işgalin kasıtlı olarak okulları, camileri, hastaneleri ve sağlık kurumlarını bombaladığını, kuleleri ve konutları yıktığını, yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve insani alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere çeşitli kuruluşların merkezlerini hedef aldığını apaçık gösteriyor."

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma "bu suçluların durdurulması, faillerden hesap sorulması ve onların adalete teslim edilmesi için acilen harekete geçilmesi" çağrısı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziosmanpaşa'da Nostaljik Otomobil Festivali: 600 Klasik Araç İlgi Odağı
2
Şanlıurfa Eyyübiye'de Kayıp Ahmet Demir'in Cesedi Sulama Kanalında Bulundu
3
Bursa'da Silahlı Kavga: Osmangazi'de 1 Kişi Ağır Yaralandı
4
Ankara'da 80. Vietnam Milli Günü Resepsiyonu
5
Gazze'de Can Kaybı 64 bin 756'ya Yükseldi: Son 24 Saatte 38 Kişi, 2 Kişi Açlıktan Öldü
6
İstanbul'da motosiklet kazasında imam hayatını kaybetti, yakınları sorumluları cezalandırmak istiyor
7
Doha'da 9. Uluslararası Avcılık ve Şahin Sergisi Katara'da Binlerce Ziyaretçi Çekti

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye