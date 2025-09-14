Gazze Hükümeti: İsrail, 'Direniş' İddiasıyla Soykırım ve Zorunlu Göçü Sürdürüyor

Gazze Hükümeti: İsrail'in Eylemleri Soykırım ve Zorunlu Göçe Yol Açıyor

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "direnişi hedef aldığı" iddiasını kullanarak, Filistinlilere yönelik soykırım ve zorunlu göç hedefiyle yıkım operasyonlarını sürdürdüğünü açıkladı.

Gazze hükümetinin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kamuoyunu yanıltarak gerçeği çarpıttığı vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in kuleleri, yüksek katlı binaları, evleri, okulları ve sivil kurumları hedef almaya devam ettiği belirtildi.

"İsrail işgal ordusunun yerel ve uluslararası kamuoyuna yönelik açıklamalarında izlediği yalan ve çarpıtma politikası" en sert şekilde kınandı.

Açıklamada, İsrail'in medya üzerinden yürüttüğü yanıltıcı söylemlerle sistematik suçlarını meşrulaştırmaya çalıştığı, ancak sahadaki gerçeklerin tüm cinayetleri, yıkımları ve yerinden edilmeleri ortaya koyduğu ifade edildi.

"İsrail ordusu direnişi hedef aldığını iddia etse de, sahadaki gerçekler, işgalin kasıtlı olarak okulları, camileri, hastaneleri ve sağlık kurumlarını bombaladığını, kuleleri ve konutları yıktığını, yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve insani alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere çeşitli kuruluşların merkezlerini hedef aldığını apaçık gösteriyor."

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma "bu suçluların durdurulması, faillerden hesap sorulması ve onların adalete teslim edilmesi için acilen harekete geçilmesi" çağrısı yapıldı.