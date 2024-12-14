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Gazze Hükümeti: İsrail'in Belediye Başkanını Öldürmesi Savaş Suçudur

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Deyr el-Belah Belediye Başkanı'nı öldürmesini savaş suçu ilan etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 21:17
Gazze Hükümeti: İsrail'in Belediye Başkanını Öldürmesi Savaş Suçudur

Gazze Hükümeti'nden Sert Tepki

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah Belediyesi binasına düzenlediği hava saldırısında Belediye Başkanı Diyab el-Cerv'un öldürülmesini "sivillere karşı işlenmiş bir savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Söz Konusu Açıklama

Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Deyr el-Belah belediye başkanına yapılan suikast, İsrail işgal ordusunun işlediği bir savaş suçudur. Bu saldırıyı en güçlü ifadelerle kınıyoruz" denildi. Ayrıca, uluslararası topluma da çağrıda bulunularak, bu menfur suçu kınamaları istendi.

Açıklamada, "Belediye başkanına, çalışanlarına ve vatandaşlara yönelik suikast, sivil şahsiyetleri koruyan uluslararası yasaların açık bir ihlalidir" vurgusu yapıldı. Bu saldırının, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkına karşı işlediği kasıtlı suçların yeni bir parçası olduğu belirtildi.

Saldırının Sonuçları

Bugün gerçekleştirilen hava saldırısında Belediye Başkanı Diyab el-Cerv'un yanı sıra 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Diyab el-Cerv, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri tarafından öldürülen 4. belediye başkanı oldu. Daha önce Nusayrat Belediye Başkanı İyad el-Megari, El-Magazi Belediye Başkanı Hatim el-Gamri ve Ez-Zehra Belediye Başkanı Mervan Hamed de öldürülmüştü.

7 Ekim'den Bu Yana Gelişmeler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere yönelik sürekli ihlallere karşılık vermek amacıyla 7 Ekim 2023'te kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. İsrail, o günkü saldırılarda 1200 İsrailli'nin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını bildirdi.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 44 bin 930 Filistinli yaşamını yitirdi, bunların 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadındır. Ayrıca, 106 bin 624 kişi yaralanmış ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edilmiştir.

İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlenen saldırıların başlangıcından bu yana 808 askerin öldüğünü de duyurdu. Konfliklerde 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen insani ara sırasında 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı.

Bunun ile birlikte, işgal altında bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 167'si çocuk, toplamda 811 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

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