Gazze Hükümeti: İsrail'in Çok Katlı Binaları Hedeflemesi 'Savaş Suçu', Yüz Binler Yerinden Edildi

Gazze Hükümeti: İsrail'in Çok Katlı Binaları Hedeflemesi 'Savaş Suçu'

HÜSNÜ NEDİM - Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'nde çok katlı yapıları hedef almasının savaş suçu oluşturduğunu ve bunun yüz binlerce sivilin kitlesel yerinden edilmesine yol açtığını bildirdi.

Yetkili Açıklaması

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki binalara yönelik saldırıları, sivillerin zorla yerinden edilmesi ve hedef alınmasına yönelik sistematik bir politikanın yansımasıdır." dedi.

Sevabite, "Uluslararası hukuk, işgalci gücün belirli bir askeri hedefin varlığını kanıtlamasını ve sivil zararı önlemek veya en aza indirmek için mümkün olan tüm önlemleri almasını gerektirir ancak böyle bir şey Gazze'de hiçbir zaman gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

Sevabite ayrıca, "İsrail, herhangi bir askeri hedef gözetmeden binaları hedef alıyor. Bu, açıkça savaş suçudur ve yüz binlerce sivilin kitlesel olarak yerinden edilmesine neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze kentinin nüfusunun 914 bin 556 olduğuna ve kentteki çok katlı binaların sayısının ise 51 bin 544 olduğuna dikkat çeken Sevabite, İsrail ordusunun bu saldırıları halk üzerinde baskı oluşturma, bölge halkını zorla yerinden etme ve saha düzenlemesi amacıyla gerçekleştirdiğini vurguladı.

Sevabite, İsrail'in binaları bombalamasının içeride ve dışarıda caydırıcılık oluşturmayı amaçlayan siyasi ve medyatik boyutları olduğuna işaret ederek, "Binaları hedef almak uluslararası hukuka göre sivillere karşı işlenen apaçık bir suçtur." dedi.

ABD'nin İsrail'in politikalarına siyasi koruma sağladığını belirten Sevabite, bu durumun "yerleşim yerlerini suç mahalline dönüştürdüğünü" söyledi ve Gazze'de sivillerin yerinden edilmesinin ile kasıtlı olarak hedef alınmasının "uluslararası toplumun ve hukuk kuruluşlarının İsrail'den ve liderlerinden hesap sormasını, sivillerin korunmasını sağlamasını ve sistematik zorla yerinden etme politikasına son vermesini gerektirdiğini" vurguladı.

Müşteha Kulesi ve Saldırılarda Can Kayıpları

İsrail ordusu, Gazze kentinde yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı "Müşteha" isimli çok katlı bir binayı yerle bir etti. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee binanın Hamas tarafından "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasında bulunurken, kulenin yönetimi binada yalnızca sivillerin yaşadığını vurgulamıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 5 kişi de yaralandı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 768 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 964 kişi yaralandı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 362'ye çıktı, yaralıların sayısı da 17 bin 434 oldu.

İsmail es-Sevabite son olarak, uluslararası toplumun ve hukuk kuruluşlarının İsrail'den hesap sorması, sivillerin korunmasını sağlaması ve sistematik zorla yerinden etme politikasına son vermek için acil müdahale çağrısında bulundu.