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Gazze Hükümeti: İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırıları Savaş Suçudur

Gazze hükümeti, İsrail'in gazetecileri hedef alan saldırısını savaş suçu olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:36
Gazze Hükümeti: İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırıları Savaş Suçudur

Gazze Hükümeti'nden Sert Açıklama

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, Filistinli 5 gazetecinin hedef alınmasını "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Medya Ofisi Müdürü'nden Açıklama

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm(alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına düzenlediği saldırıda 5 gazeteciyi öldürdüğünü ifade etti. Sevabite, İsrail'in Filistin halkını susturma çabalarının dünyaya duyurulmasına engel olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu saldırılarla, Gazze'de öldürülen Filistinli gazeteci sayısının 201'e yükseldiğini hatırlattı.

Uluslararası Hukuk İhlalleri

Sevabite, İsrail'in gazetecilere karşı en korkunç suçları işlediğini belirterek, "Kendilerinin doğrudan vurularak öldürülmesi veya evlerine düzenlenen saldırılarla gazetecilerin hedef alınması, çatışma alanlarındaki gazetecileri korumaya dair uluslararası hukuk ve anlaşmalara karşı açıkça bir ihlaldir," dedi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Gazetecilere yönelik tekrarlanan saldırıların, uluslararası örgütleri harekete geçirmesi gerektiğini belirten Sevabite, "Bu suçların uluslararası sessizlik gölgesinde sürmesi, ihlallerin daha fazla artmasına yol açıyor. Uluslararası toplum ve örgütleri, Gazze'de işlenen bu suçların durdurulması için derhal harekete geçmeye davet ediyorum," ifadelerini kullandı.

Filistinli Gazetecilerin Kararlılığı

İsrail ordusunun gazetecileri susturma çabalarında başarılı olamayacağını vurgulayan Sevabite, "Filistinli gazeteciler, bedeli ne olursa olsun gerçeği savunanların ilk saflarında durmaya devam edecekler," dedi.

Son olarak, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri de açıklandı: Eymen el-Cedy (foto muhabiri), Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune.

Gazze'deki hükümetin bu açıklamaları, uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlıyor ve mücadelelerinin devam edeceğini belirtiyor.

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