Gazze Hükümeti: İsrail'in Kilise Hedef Alması Suçtur

Gazze Hükümeti'nden Sert Açıklama

Gazze hükümeti, İsrail ordusunun tarihi Aziz Porphyrius Kilisesini hedef almasının dinlere karşı ciddi bir suç olduğunu ifade etti. Bu olayın, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlayan "soykırım suçları" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

İsmail Sevabite'den Açıklamalar

Gazze hükümetinin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Eski Şehir bölgesindeki Aziz Porphyrius Kilisesi'ni hedef alarak dinlere karşı suç işlemiştir. Bu durum, 7 Ekim'den bu yana süregelen soykırım suçlarına bir yenisini daha eklemiştir" dedi.

Sevabite, ayrıca İsrail ordusunun, söz konusu tarihten beri Gazze Şeridi'nde 600'den fazla cami ve 3 kilise yıktığını hatırlatarak "İsrail, ibadet yerlerine hiçbir saygı duymuyor ve kiliseleri büyük bombalarla vuruyor" şeklinde konuştu.

Kültürel Mirasın İhlali

Sevabite, İsrail'in Filistin'in kültürel ve tarihi mirasını yok etmeye çalıştığını vurgulayarak, uluslararası insan hakları yasalarının ve 1954 tarihli Lahey Sözleşmesi'nin ihlal edildiğinin altını çizdi. Bu sözleşme, dini mülkiyetlerin korunmasını ve kültürel mekanların hedef alınmasını yasaklar.

İşlenen Suçlara Tepki Çağrısı

Sevabite, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara karşı ses yükseltilmesi gerektiğini vurgulayarak, cami ve kilise gibi ibadet yerlerinin hedef alınmasına derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze kentindeki yerinden edilmiş Hristiyanların sığındığı Aziz Porphyrius Kilisesi’ne saldırmış ve bu saldırı sonucunda kilise zarar görmüştür. Saldırı sırasında kiliseye sığınan bazı Hristiyan Filistinlilerin yaralandığı da bildirilmektedir.