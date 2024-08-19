Gazze Hükümeti: İsrail'in Olası Katliamlarında 16.480 Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze Hükümeti, Çocuklara Yönelik İhlalleri Duyurdu

Gazze'deki hükümet, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda kaydedilen çocuk ölümlerini açıkladı. Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, bu süreçte 16 bin 480 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. Sevabite, bu ölümler arasında savaş sırasında doğup vefat eden 115 bebeğin de bulunduğunu ifade etti.

Saldırıların Etkileri

Sevabite, 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden çocukların sayısının bu kadar yüksek olmasının, işgalci güçlerin hedefli saldırılarının sonucunda gerçekleştiğini vurguladı. Gazze'de bu tarih itibarıyla 35 çocuğun açlık nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve şu anda 3 bin 500 çocuğun ciddi bir açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Çocukların Psikolojik Durumu

Çocukların ailelerinin hayatlarını kaybettiğine dikkat çeken Sevabite, Gazze'de 17 binden fazla çocuğun anne veya babasını kaybetmiş durumda olduğunu vurguladı. "İşgalci İsrail, Filistinli anne-babaların çocuklarının gözleri önünde öldürülmesine neden oluyor, çocukların psikolojik durumlarını asla dikkate almıyor," şeklinde konuştu.

İnsani Yardım Krizi

İsrail ordusunun insani yardım girişlerini engellemesinin ardından Gazze'de temel gıda, su, ilaç ve hijyen ürünleri eksikliği ciddi boyutlara ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları ve Birleşmiş Milletler, bu durumun Gazze'deki çocuklar üzerinde derin psikolojik etkiler yarattığı konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim sonrası düzenlediği saldırılarda 40 bin 139 Filistinli, bunların 16 binden fazlası çocuk ve 10 bin 980’i kadın olmak üzere hayatını kaybetti.