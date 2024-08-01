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Gazze Hükümeti: İsrail'in Saldırıları Okullara Yoğunlaşıyor

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun sivil sığınma alanlarına düzenlediği saldırıları artırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:12
Gazze Hükümeti: İsrail'in Saldırıları Okullara Yoğunlaşıyor

Gazze Hükümeti: Saldırılar Okulları Hedef Alıyor

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun on binlerce yerinden edilmiş sivilin sığındığı okullara karşı "dikkat çekici derecede" saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurdu.

Güvenli Alan İddiaları Çöküyor

Hükmete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, güvenli alanlar olarak ilan ettiği bölgelere ilişkin sunulan iddiaların geçerliliğini yitirdiği vurgulandı. Açıklamada, "İsrail ordusu, bombardımanlarını yerinden edilmiş on binlerce sivilin sığındığı eğitim kurumlarına dikkat çekici derecede yoğunlaştırmıştır," denildi.

Sistematik Katliamlar ve Sağlık Sorunları

İsrail ordusunun, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Filistinlilere karşı "sistematik katliamlar" işlediği belirtilirken, sağlık sisteminin de saldırılarla hedef alındığı ifade edildi. Saldırılar, sağlık ekipleri üzerinde büyük bir yük oluşturuyor.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Yerinden edilen Filistinlilerin temiz su, gıda, tıbbi malzeme ve yakıt eksikliği ile karşı karşıya kaldığı, yaralı ve hastaların sınır kapılarından tahliyesine izin verilmemesi nedeniyle insani koşulların felaket seviyesine ulaştığı vurgulandı.

Sonuçlar Ciddi Boyutlara Ulaştı

Son günlerde Gazze'de İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda, Gazze kentinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okulda gerçekleşen saldırıda, ikisi çocuk 15 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. 7 Ekim'den bu yana en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere toplamda 39 bin 480 Filistinli hayatını kaybetti, 91 bin 128 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce kişinin olduğu ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı bildirildi.

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