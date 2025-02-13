Gazze Hükümeti: İsrail İnsani Yardımların Girişine Engel Oluyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, İsrail'in insani yardımın Gazze'ye girmesini engelleyerek durumu daha da kötüleştirdiğini bildirdi. Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, özellikle insani yardım taşıyan tırların Gazze'ye ulaşmasını engellemektedir." dedi.

İnsani Yardımda Gecikme ve İhtiyaçlar

Sevabite, İsrail'in, Hamas ile yapılan ateşkes kapsamındaki insani protokole uymadığına dikkat çekerek, günde 600 tır insani yardımın Gazze'ye girmesi gerektiğini, fakat bu sürecin yavaşlatıldığını ifade etti.

“İsrail'in soykırım savaşı sonucunda altyapının tahrip edilmesi sebebiyle Gazze'ye ulaştırılan yardım miktarı, büyük ihtiyacı karşılamaktan uzak.” diyen Sevabite, evini kaybetmiş yaklaşık 250 bin kişi için konteyner ev ve çadır ihtiyacının yanı sıra acil inşaat malzemelerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yetersiz Yardımlar ve Yanlış Dağıtım

Sevabite, "60 bin konteyner ev ile 200 bin çadırın girişini kapsayan anlaşmaya rağmen bu yardımlar yeterli düzeyde ulaştırılmadı. Binlerce aile barınacak bir yer bulamıyor." şeklinde konuştu.

Ulaştırılan yardımların ihtiyaca yönelik olmadığını vurgulayan Sevabite, “Yardımlar arasında un, yağ, pirinç yerine çikolata ve gazlı içecek gibi ürünlerin gönderilmesi endişe verici.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Toplum ve Gelecek Beklentisi

Sevabite, “İsrail'in insani protokole uymama ve sivilleri hedef alma eylemleri, Gazze’de tırmanışa yol açabilir.” diyerek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Arabulucu ülkelerin, İsrail'in insani yardımların girişini geciktirme siyasetini sona erdirmek için baskı yapmaları gerektiğini belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırılarından bu yana 61 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 2,3 milyon nüfuslu Gazze'den yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi. Uzun süreli insani yardım engellerinin, Gazze halkı üzerinde ağır bir yük oluşturduğu ifade edilmektedir.