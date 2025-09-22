Gazze Hükümeti: İsrail Zikim Sınır Kapısı'nı Kapatarak Açlık Politikası Uyguluyor

Gazze hükümeti, İsrail'in Zikim Sınır Kapısı'nı 10 gündür kapalı tutarak Gazze'ye yönelik sistematik açlık politikasını sürdürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 18:25
Yetkililerden Sert Açıklama

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail yönetiminin Zikim Sınır Kapısı'nı kapalı tutarak Gazze Şeridi'ne karşı uyguladığı politikanın sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, sistematik açlık mühendisliği politikasını sürdürme bağlamında Zikim Sınır Kapısını 10 günden beri kapalı tutarak, hiçbir yardım aracının geçişine izin vermiyor." ifadesine yer verildi.

Sınır Kapılarındaki Kısıtlamalar

Açıklamada ayrıca İsrail yönetiminin Gazze'nin güneyine açılan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ve orta kesimine açılan Kissufim Sınır Kapısı'nı birkaç gün kapalı tuttuktan sonra açtığı, ancak Tel Aviv'in bu kapılardan yardımların geçişini kısıtladığı belirtildi.

İnsani İhtiyaçlar ve Çağrı

Yaklaşık 2 milyonu aşkın nüfusu bulunan Gazze Şeridi için günlük olarak en az 600'den fazla insani yardım tırının girişine ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma sınır kapılarının açılması ve bölgeye özellikle bebek maması ve ilaç gibi kritik yardımların ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Genişleyen İnsani Felaket

Metinde, İsrail'in saldırıları ve sıkı ablukası altında Gazze'de açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunamadığı bir insani felaket yaşandığı vurgulandı. Başta çocuklar olmak üzere bölgede açlık nedeniyle ölümlerin arttığı kaydedildi.

Sivil Altyapı ve Yerinden Edilmeler

Açıklamada, İsrail ordusunun sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini hedef aldığı, sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının nüfusa yakın seviyelere çıktığı belirtildi. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı ve çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği ifade edildi.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık barınma alanlarında, hijyen eksikliği ve yetersiz lavabolar nedeniyle bulaşıcı hastalık riskine karşı hayatta kalmaya çalışıyor.

Son olarak açıklamada, İsrail ordusunun günlük saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve sivil barınak noktalarını hedef almaya devam ettiği vurgulandı.

