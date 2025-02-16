Gazze Hükümeti: Konteyner Evler ve İş Makineleri Gazze'ye Ulaşmadı

Gazze Hükümetinden Açıklama

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, Gazze Şeridi'ne konteyner ev ve altyapıyı yeniden imar edecek ağır iş makinelerinin giriş yapmadığını duyurdu. Sevabite, bu durumun İsrail'in ateşkes anlaşması ve protokolünü yerine getirmemesi ile ilgili olduğunu belirtmiştir.

İnsani Kriz Derinleşiyor

AA muhabirine açıklama yapan Sevabite, arabulucuların işgal güçlerine imzalanan anlaşmalara uyması için İsrail'e baskı yapması gerektiğini ifade etti. "İsrail, Gazze'ye temel ihtiyaç malzemelerinin girişini geciktirmeye devam ediyor ve bu durum insani krizi daha da derinleştiriyor," dedi.

Alt Yapı Onarımında Gecikme

Sevabite açıklamasında, İsrail'in tahrip ettiği altyapının onarımı için gerekli ağır ekipmanlar ile ihtiyaç duyulan konteyner evlerin hiçbiri şu ana kadar Gazze Şeridi'ne ulaşmadığını vurguladı.

İsrail'den Gelen Bilgiler

Öte yandan, İsrail resmi televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, anlaşmada belirtilen şartlara rağmen Gazze Şeridi'ne konteyner evler ile ağır iş makinelerinin girmesine izin vermediğini bildirdi.