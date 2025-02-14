Gazze Hükümeti'nden Açıklama: Refah Sınır Kapısı'nda Bekleyen Yardımlar Henüz Ulaşmadı

Gazze Hükümeti'nden Önemli Açıklama

Gazze'deki hükümet, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında bekleyen konteyner ev, ağır ekipman veya iş makinelerinin henüz bölgeye ulaşmadığını duyurdu.

İhlaller ve Taahhütler Üzerine

Gazze hükümetinin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı açıklamada, "İşgal güçlerinin davranışlarını yakından takip ediyor, arabulucuları günlük olarak ihlalleri hakkında bilgilendiriyoruz. Ateşkes anlaşması kapsamında verdikleri taahhütlere uyarak, insani protokol kapsamındaki tüm malzemelerin girişinin başlamasını bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Yardımların Girişi Bekleniyor

Maruf, Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen yardımların ilgili tarafların verdiği güvenceye göre gelecek saatlerde giriş yapabileceğini kaydetti. Ancak, Gazze halkının, İsrail'in 15 ay boyunca yürüttüğü soykırım ve etnik temizlik nedeniyle yaşadığı insani ve yaşam koşulları açısından felaket boyutundaki durumu göz önünde bulundurulursa, bu gecikmelerin kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

Gazze'nin Kritik Durumu

Ayrıca, Maruf, "Yaklaşık 1,5 milyon insan, evlerinin yıkılması nedeniyle barınaksız kalırken, 2,4 milyonluk Gazze nüfusunun tamamı en temel yaşam hizmetlerinden mahrum durumda ve altyapı tamamen çökmüş durumda," dedi.

Son Veriler

7 Ekim 2023'ten itibaren, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61 binden fazla Filistinli hayata veda etti. Bu ölümler arasında yaklaşık 14 bin kişi enkaz altında kaybolmuş durumda. Aynı zamanda, nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

İnsani Yardıma Acil İhtiyaç

Bölgeye insani yardım girişinin uzun süre engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması ve çadırların bile hedef alınması gibi nedenlerden dolayı Gazze halkı ciddi miktarda insani yardıma ihtiyaç duyuyor.