Gazze Hükümeti'nden İsrail'e Çağrı: 15 Sağlık Çalışanını Serbest Bırakın

Gazze’deki Filistin hükümeti, İsrail'e Refah kentinden kaçırdığı 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını derhal serbest bırakma çağrısında bulundu.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Filistin halkına karşı "sistematik suçlar" işlemeye ve "tüm uluslararası ve insan hakları kanunlarını açıkça ihlale" devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Sivilleri ve altyapıyı hedef almayı sürdüren işgalcilerin kara siciline yeni bir suç daha ekledi. İki gün önce, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde hayat kurtarmaya yardım etme görevlerini yerine getiren ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişiyi kaçırdı." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in "ilk yardım ve sivil savunma personeli olan 15 kişiyi kaçırarak zorla kaybetme suçunu sürdürdüğü" belirtilen açıklamada, bu kişilerin derhal serbest bırakılması talep edildi. Cenevre Sözleşmeleri'ne göre bu durumun "uluslararası koruma altında olan insani yardım ekiplerine karşı kasıtlı zorla kaybetme yoluyla uluslararası hukukun açıkça ihlali" olduğu vurgulandı.

Ayrıca, bu durumu "işgalci İsrail'in tıbbi ve insani yardım ekiplerini hedef alma yönündeki suç politikalarını açıkça ortaya koymakta" olduğu ifade edildi. Açıklamada, uluslararası anlaşmaların bu tür eylemler karşısında koruma sağladığına dikkat çekildi.

Filistin Kızılayı, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, yaralıları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığını ve bazı sağlık görevlilerinin yaralandığını belirtti.

Aynı gün içerisinde Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, Refah'ın batısına gönderilen kurtarma ekibiyle bağlantının kesildiğini duyurdu. Filistin Kızılayı'ndan yapılan bir başka yazılı açıklamada ise, "Refah'ın batısında kuşatılan ve hedef alınan ambulans ekiplerimizle 3 gündür iletişim kurulamıyor. 9 sağlık çalışanımızın durumu bilinmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Ateşkesi Bozma ve Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırıların başlangıcından bu yana, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 700'den fazla Filistinli hayatını kaybetti ve 1200'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 82'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 408'e ulaştı.