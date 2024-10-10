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Gazze Hükümeti'nden İsrail'e Sağlık Sektörü Uyarısı

Gazze hükümeti, İsrail'in sağlık sektörünü hedef almasının sonuçlarına dikkat çekti. Sağlık hizmetleri tehlikede!

Yayın Tarihi: 10.10.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 23:51
Gazze Hükümeti'nden İsrail'e Sağlık Sektörü Uyarısı

Gazze Hükümeti'nden Ciddî Uyarı

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünü hedef almasının ciddi sonuçlarına karşı halkı uyardı. Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, sağlık sektörü üzerinden Filistin halkına yönelik soykırım suçunu tamamlamaya çalışıyor," ifadesini kullandı.

İsrail Ordusunun Tehditleri Artıyor

Sevabite, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren hastanelere yönelik tehditlerini artırdığını belirterek, özellikle Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatması ve buraya ateş açması gibi saldırıları kınadı. Ayrıca, bölgedeki diğer hastanelerin de ilk yardım hizmetlerini durdurma riski ile yüz yüze olduğunu bildirdi.

Kuzeydeki Hastaneler Tehlikede

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastaneleri, İsrail ordusu tarafından "toplu mezar" olarak nitelendirilen alanlarda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Sevabite, bu durumun on binlerce sivilin hayatını tehdit ettiğini ifade ederek, uluslararası toplumun bu hastaneleri korumak için acil olarak harekete geçmesini istedi.

Filistinlilerin Direnişi

Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla göç ettirme planının başarısız olduğunu vurguladı. Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki insanların İsrail'in saldırılarına karşı direnişlerini sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca, Filistinli gazetecilerin hedef alınmasının, gerçekleri dünyaya aktarma çabalarını engellemeye yetmediğini ekledi.

Gazetecilere Yönelik Saldırılar

Sevabite, İsrail ordusunun Gazze'de 176 gazeteciyi öldürdüğünü, 396'sını yaraladığını ve 36'sını alıkoyduğunu açıkladı. Bu durumun, uluslararası kamuoyunu yanıltma çabası olduğunu belirtti.

Sonuç

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun tedavi hizmetlerini tehdit ederken, Hamas yetkilileri ise bu durumu sürgün planı olarak nitelendirdi. Gazze hükümeti, bu tehditleri kesin bir dille reddetti.

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