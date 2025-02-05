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Gazze Hükümeti, Trump'ın Yerinden Etme Planını Kabul Etmiyor

Gazze hükümeti, Trump'ın Filistin halkını zorla yerinden etme çağrılarını şiddetle kınadı ve reddetti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:03
Gazze Hükümeti, Trump'ın Yerinden Etme Planını Kabul Etmiyor

Gazze'deki hükümet, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin halkının topraklarından zorla çıkarılması yönündeki çağrılarını kesin bir dille reddetti. Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın ırkçı ifadeleri kınanarak, "Büyük halkımız, bir kez daha göçe zorlanmayacak; Filistin'den gitmesi gerekenler işgalcilerdir," denildi.

Açıklamada, Gazze halkının "yıkılmış kamplarına dönmesinin" bir tercih değil, 1948'de zorla göç ettirilmelerinin sonuçlarından kaynaklandığı hatırlatıldı. Adil ve gerçek bir çözümün, Filistinlilerin yeniden sürgün edilmesi değil, uluslararası kararlara uygun olarak topraklarına dönüşlerinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Gazze'ye insani yardımların ve yeniden inşa malzemelerinin kısıtlama olmaksızın ulaştırılması gerektiğinin altı çizildi. Açıklamada, Filistin halkının topraklarına bağlı olduğu ve asıl ayrılması gerekenlerin 77 yıldır uluslararası hukuka aykırı şekilde toprakları gasbeden işgalciler olduğu belirtildi.

Filistin halkının ABD’nin siyasi çıkarları doğrultusunda sürgün edilebilecek bir topluluk gibi gösterilmesini ve bu çerçevede yapılan açıklamaları kınayan Medya Ofisi, bu tür söylemlerin sömürgeci bir anlayışın yansıması olduğunu ifade etti.

Bölgedeki güvenlik ve istikrarın ancak adaletle sağlanabileceği vurgulanan açıklamada, Trump'ın açıklamalarının gerginliği artırmaktan başka bir sonuç doğurmayacağına dikkat çekildi. İşgalin devam etmesi ve uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmasının istikrarsızlığın temel nedeni olduğu ifade edildi.

Trump, Beyaz Saray’da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında, Gazze’yi devralacaklarını ve burada güvenlik amacıyla Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini belirtmişti. Trump ayrıca, Gazze'nin yıkım alanı haline geldiğini ifade ederek, Filistinlilerin komşu ülkelerde yeni yerleşim alanlarına gitmelerinin daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump'ın iddialarına göre, bölgedeki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin, bu yeni yaşam alanlarına gideceği ve orada daha iyi bir yaşam süreceği öne sürüldü.

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