Gazze Hükümetinden Açıklama: Açlık Siyasi Baskı Aracı Olarak Kullanılıyor

Gazze Hükümeti'nden Kritik Açıklama

Gazze hükümeti, İsrail ve ABD'nin bölgede sivillere açlık ve gıda kısıtlamalarını, siyasi baskı aracı olarak kullandığını duyurdu. Bu durum, savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak değerlendiriliyor.

Medya Ofisi'nden Rapor

Hükümete bağlı Medya Ofisi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Tel Aviv ziyareti sırasında yaptığı “Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmanın en hızlı yolu ateşkes anlaşmasına varmak” açıklamasına yazılı bir yanıt verdi.

Açıklamada, “İsrail işgali ve ABD yönetimi, Gazze'deki sivillere açlık ve gıda kısıtlaması uygulayarak açıkça siyasi baskı yapıyor. Bu, savaş suçu ve insanlığa karşı bir suç teşkil ediyor” ifadesine yer verildi.

Ateşkes Talepleri Reddedildi

Gazze hükümeti, çocuklar ve kadınlar gibi sivillere yardım ve gıda akışının, İsrail'in kabul etmediği ateşkes anlaşmasına bağlanmasını kesinlikle reddettiğini açıkladı. Bu iki meselenin birbiri ile ilişkilendirilmesi, uluslararası haklar açısından kınanması gereken bir suç olarak nitelendirildi.

Refah Sınır Kapısı ve İnsani Kriz

İsrail, ABD’nin desteğiyle Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmaya devam ediyor. Bu durum, Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştiriyor. Medya Ofisi bu kapatmanın, “insani felaketi daha da derinleştirdiğini” ve “uluslararası hukuka aykırı” olduğunu vurguladı.

Ayrıca, yardımların, tıbbi malzeme ve sağlık ekiplerinin bölgeye girişinin engellenmesinin, Gazze’deki sağlık ve insani krizini ağırlaştırdığı belirtildi.

Blinken’in Ziyareti

Antony Blinken, esir takası ve ateşkes müzakereleri için gerçekleştirdiği bölge ziyaretinin ilk durağı olarak İsrail’e gitmişti. Bu Blinken'ın 7 Ekim'den sonra bölgeye yaptığı dokuzuncu ziyaret oldu, ardından Mısır'a geçti.

Bunun yanı sıra, ABD Başkanı’nın ziyareti, 15-16 Ağustos tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha’da yürütülen esir takası müzakerelerinin hemen ardından gerçekleşti. Hamas, ABD, Mısır ve Katar aracılığıyla sürdürülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar dayatarak anlaşma yapmayı engellediğini bildirdi.