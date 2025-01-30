Gazze İçin 24 Ton Gıda Yardımı Ürdün'e Ulaştı

Gazze için 24 Ton Gıda Malzemesi Ürdün'de

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesi'nin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M uçağı ile Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanı'na ulaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan 24 tonluk gıda malzemesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı ile Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanı'na ulaştırıldı." ifadesi yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M uçağı ile Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M uçağı ile Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırıldığını bildirdi.