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Gazze İçin 24 Ton Gıda Yardımı Ürdün'e Ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesinin Ürdün'e ulaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:31
Gazze İçin 24 Ton Gıda Yardımı Ürdün'e Ulaştı

Gazze için 24 Ton Gıda Malzemesi Ürdün'de

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesi'nin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M uçağı ile Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanı'na ulaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan 24 tonluk gıda malzemesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı ile Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanı'na ulaştırıldı." ifadesi yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesinin, Hava Kuvvetleri...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M uçağı ile Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesinin, Hava Kuvvetleri...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M uçağı ile Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırıldığını bildirdi.

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