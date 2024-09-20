Gazze İçin Anma: 15 Temmuz Köprüsü'nde Önemli Mesaj

Gazze'de Yaşananları Unutmayalım

Yeni Sanat Vakfı, İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü soykırıma dikkat çekmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bir pankart astı. Hanzala çizimiyle süslenen pankart, her gün binlerce aracın geçtiği bu önemli noktada dikkatleri üzerine çekiyor.

Gözleri Açmak İçin Bir Adım

Vakıf Başkanı ve ünlü karikatürist Hasan Kaçan, konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Siyonist rejim, Gazze'de masumları, çocukları ve yaşlıları acımasızca öldürüyor. Resmi rakamlara göre 40 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Ancak kayıpların gerçek sayısının çok daha yüksek olduğu söyleniyor," dedi.

Kaçan, toplumun her kesiminden insanların bu soykırıma karşı durması gerektiğini vurgulayarak, "Unutmamak adına elden ne geliyorsa yapmalıyız. Sanatçılar olarak bu amaca hizmet etmek için bu pankartı asma kararı aldık. Amacımız, bu insanlık dramının unutulmaması ve unutturulmamasıdır," şeklinde konuştu.

Sanat ve Vicdanın Buluşması

Sanatçılar olarak Gazze’deki dramı görünür kılmak istediklerini belirten Kaçan, "Dünya genelinde sanatçılar sesini yükseltirken, Türkiye'de birçok sanatçının sessiz kalması vicdanları yaralıyor. Biz, bu sessizliğe son vermek için buradayız," ifadelerini kullandı.

Kaçan, sözlerine ekleyerek, "Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bu pankartı hazırladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz," dedi.

Yeni Sanat Vakfı, İsrail'in bir yıldır Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala çizimli pankart ve bayrak astı. Her gün binlerce aracın geçtiği köprüye 12X18 boyutlarında asılan bayrak, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Yeni Sanat Vakfı, İsrail'in bir yıldır Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala çizimli pankart ve bayrak astı. Her gün binlerce aracın geçtiği köprüye 12X18 boyutlarında asılan bayrak, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Yeni Sanat Vakfı, İsrail'in bir yıldır Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala çizimli pankart ve bayrak astı. Her gün binlerce aracın geçtiği köprüye 12X18 boyutlarında asılan bayrak, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Yeni Sanat Vakfı, İsrail'in bir yıldır Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala çizimli pankart ve bayrak astı. Her gün binlerce aracın geçtiği köprüye 12X18 boyutlarında asılan bayrak, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Yeni Sanat Vakfı, İsrail'in bir yıldır Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala çizimli pankart ve bayrak astı. Her gün binlerce aracın geçtiği köprüye 12X18 boyutlarında asılan bayrak, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Yeni Sanat Vakfı, İsrail'in bir yıldır Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala çizimli pankart ve bayrak astı. Her gün binlerce aracın geçtiği köprüye 12X18 boyutlarında asılan bayrak, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Yeni Sanat Vakfı, İsrail'in bir yıldır Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala çizimli pankart ve bayrak astı. Her gün binlerce aracın geçtiği köprüye 12X18 boyutlarında asılan bayrak, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Yeni Sanat Vakfı, İsrail'in bir yıldır Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala çizimli pankart ve bayrak astı. Her gün binlerce aracın geçtiği köprüye 12X18 boyutlarında asılan bayrak, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Yeni Sanat Vakfı, İsrail'in bir yıldır Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala çizimli pankart ve bayrak astı. Her gün binlerce aracın geçtiği köprüye 12X18 boyutlarında asılan bayrak, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Yeni Sanat Vakfı, İsrail'in bir yıldır Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala çizimli pankart ve bayrak astı. Her gün binlerce aracın geçtiği köprüye 12X18 boyutlarında asılan bayrak, vatandaşların dikkatini çekiyor.