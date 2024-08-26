Gazze İçin Bisikletli Destek: Belçika'dan Lahey'e Pedal Çeviren 100'den Fazla Aktivist

Gazze'ye Destek İçin Yola Çıkan Bisikletçiler Lahey'e Vardı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı global bir tepki göstermek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla, Belçika'nın Gent kentinden hareket eden 100'den fazla bisikletli, Hollanda'nın Lahey kentine ulaştı.

Farkındalık İçin Pedal Çeviriyorlar

Cycling4Justice isimli girişimin internet sitesinden yapılan açıklamalara göre, bu zorlu seyahate katılan bisikletçiler, 28 farklı ülkeden geldi. Amaçları, saldırılardan etkilenen çocuklara psikolojik destek sağlayan bir hayır kurumuna maddi kaynak yaratmak.

Bisikletliler, 21 Ağustos'ta Belçika'nın Gent kentinden yola çıktıktan sonra, Avrupa Birliği kurumlarının merkezi konumunda bulunan Brüksel'de kısa bir mola verdiler. Toplamda 300 kilometre yol kat eden grup, Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) bulunduğu yerde Filistin bayrakları eşliğinde protesto gösterileri düzenledi.

Girişim süresince internet üzerinden toplanan bağış miktarı ise 646 bin sterlini aşmış durumda.