Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan Sığınanlara Destek Çağrısı

Gazze'deki Tehditlere Karşı Dayanışma Çağrısı

Gazze İçişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere, bulundukları yerleri terk etmemeleri için çağrıda bulundu. Bakanlık, bu sabah İsrail'in kuzeydeki bölgelere yönelik yaptığı tehditleri bir tehcir politikası olarak değerlendirdi.

İsrail'in Tehditlerini Reddetme Çağrısı

İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yaşayan halkı, İsrail'in "bölgenizi terk edin" şeklindeki tehditlerine karşı durmaya çağırdı. Açıklamada, "İşgalci güçlerin bu sabah yaptığı tehditler, halkımızın evlerini boşaltma çabasının bir parçasıdır. Tüm halkımız, kararlı duruş sergilemelidir," ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı, tüm uluslararası topluma ve kuruluşlara seslenerek, Gazze'deki Filistin halkına yönelik yapılan tehcir ve soykırım faaliyetlerinin durdurulması için İsrail'e baskı yapmalarını talep etti.

Askeri Tehditler ve Güvenlik Uyarıları

Diğer yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki D5 bölgesinin tehlikeli bir savaş bölgesi olduğunu ve orada yaşayanların hemen tahliye olmaları gerektiğini ifade etti.