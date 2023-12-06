Gazze-İsrail Savaşında Bir İlk: İsrail Özür Diledi!

Times of Israel tarafından ele alınan haberde 'İsrail ordusu, Lübnanlı askerin saldırıda öldürülmesinin ardından nadir görülen bir özür yayınladı.' başlığını kullanması dikkat çekti.

İsrail güçlerinin Hizbullah'a yönelik yaptığı saldırı anında bir Lübnan askerinin yaşamını yitirmesi olayları karıştıran adım oldu. İsrail tarafından yapılan açıklamada hedefin Lübnan olmadığı asıl odak noktasının Hizbullah güçleri olduğu vurgulandı. IDF tarafından yapılan açıklamada olaydan dolayı üzgün oldukları ve olaya dair soruşturma yapılacağı belirtildi.