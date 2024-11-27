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Gazze-İstanbul Deklarasyonu STK Temsilcileri Tarafından İmzalandı

Sivil Toplum Kuruluşları, Gazze-İstanbul Deklarasyonu'nu imzalayarak uluslararası hukuka dikkat çekti ve adalet talep etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:41
Gazze-İstanbul Deklarasyonu STK Temsilcileri Tarafından İmzalandı

Gazze-İstanbul Deklarasyonu STK Temsilcileri Tarafından İmzalandı

4. Uluslararası STK Fuarı kapsamında, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından imzalanan "Gazze-İstanbul Deklarasyonu" sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından onaylandı.

İstanbul’da Bir Araya Geldiler

Eyüpsultan'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, bir tanıtım filmiyle başladı. Etkinlikte Hamas'ın yurt dışı sorumlusunun gönderdiği video mesaj izlendi. İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal, etkinlikte yaptığı konuşmada, "İslam dünyası İstanbul'da buluşuyor" diyerek, 26 ülkeden 150'den fazla STK ile bir araya geldiklerini belirtti.

Sivil Toplumun Gücü Vurgulandı

Akbal, "Amacımız İslam coğrafyasını huzur ve refaha kavuşturmak. STK'lerin önemli bir güç olduğunun farkındayız" diyerek STK'ların küresel çetelere karşı etkili bir mücadele mekanizması olduğunu vurguladı. Fuarın, tüm katılımcı STK'ların cesur adımlar attığı bir platform olduğunu da ifade etti.

Gazze-İstanbul Deklarasyonu'nda Önemli Vurgular

TGTV Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tuğrul, deklarasyonu okurken, 7 Ekim 2023’te Gazze'de patlak veren olayların, insanlık vicdanını yaraladığını ve uluslararası hukuku hiçe saydığını belirtti. Deklarasyonda, insani ihtiyaçların acilen karşılanması ve bu konuda yardım kapılarının açılması gerektiği ifade edildi.

Filistin İçin Yeni Mekanizma Önerisi

Filistin’in uluslararası alandaki konumunun güçlendirilmesi amacıyla, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını talep eden deklarasyonda, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde bölgesel barış gücü oluşturma öncüsü olması gerektiği vurgulandı.

Bağlılık ve Kararlılık Mesajı

İslam İşbirliği Teşkilatının Filistin davasına yeterli destek veremediği ve adil olmayan uluslararası sistemin sürdürülemez olduğu ifade edilen deklarasyonda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin daha bağımsız bir şekilde çalışması gerektiği belirtildi. Ayrıca, deklarasyon, adaletin küreselleşmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Özellikle İsrail’in tarih boyunca uyguladığı zulümlerin kınandığı deklarasyonda, sivil toplum kuruluşları olarak bu duruma son vermek için tüm dünyada süren zulmü durdurma sözü verildi. Katılımcılar, imzaladıkları deklarasyon ile ilgili toplu fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)...

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından "4. Uluslararası STK Fuarı" kapsamında "Gazze-İstanbul Deklarasyonu" imzalandı.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)...

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından "4. Uluslararası STK Fuarı" kapsamında "Gazze-İstanbul Deklarasyonu" imzalandı.

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