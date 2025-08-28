Gazze Krizi Avrupa'yı Değiştiriyor: 'Koşulsuz Destek' Söylemi Zayıflıyor

SELMAN AKSÜNGER - Gazze krizi Avrupa'nın İsrail politikasını yeniden şekillendiriyor

Gazze'deki insani durumun ağırlaşmasıyla birlikte, Avrupa ülkelerinin İsrail'e yönelik "koşulsuz destek" söylemlerinde belirgin bir değişim gözlemleniyor. Kamuoyundan gelen baskılar ve siyasetçi istifaları, bazı hükümetlerin İsrail aleyhine daha sert tedbirleri gündeme almasına yol açtı.

7 Ekim 2023'ten sonra değişen ton

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından birçok Avrupa hükümeti başlangıçta İsrail'e destek açıklamıştı. Ancak Gazze'deki insani krizin derinleşmesiyle birlikte, hükümetlerin söylem ve uygulamalarında değişim yaşanıyor; bazı ülkeler İsrail aleyhine tedbirler almaya başladı.

Hollanda'da koalisyon krizi ve Veldkamp'ın istifası

Hollanda'da Caspar Veldkamp'ın istifası yeni bir kıvılcım oldu. Bu gelişme, Belçika'da Maxime Prevot'un koalisyonun çökme uyarısı ve İngiltere, İspanya ile İrlanda'da milletvekili ve diplomat istifalarıyla birlikte Avrupa siyasetinde Gazze konusunda derin görüş ayrılıklarının olduğunu ortaya koydu.

The Rights Forum: Edwin van 't Pad'ın değerlendirmesi

The Rights Forum'un kampanya direktörü Edwin van 't Pad, AA muhabirine yaptığı açıklamada Veldkamp'ın istifasının arkasında "halktan gelen büyük baskının" yattığını söyledi. Van 't Pad, "Son kriz, Gazze'deki devam eden soykırım sebebiyle İsrail'e karşı gerçekten somut tedbirler almak isteyen bir dışişleri bakanımızın olması ama Hollanda'da hükümet koalisyonundaki diğer partileri yeni tedbirler uygulayacak alan tanımaya ikna edememesi hakkındaydı." dedi.

Halk baskısı ve yargı süreçleri

Van 't Pad, Hollanda'da bakan üzerindeki baskının yoğun gösteriler ve hükümet aleyhine açılan davalarla çoğunlukla halktan kaynaklandığını vurguladı. STK'larının da dahil olduğu bir davayı kazanarak İsrail'e silah ihracatı konusunu gündeme taşıdıklarını belirtti ve "Bakan'a yönelik baskı çok büyüktü. Sonunda yaptırım önermekten başka seçeneğinin kalmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Halk ile hükümet arasındaki ayrışma büyüyor

Van 't Pad, Hollanda halkının İsrail'e karşı yaptırım talebinde artış olduğunu ve hükümetin kamuoyu baskısını artık görmezden gelemesinin zorlaştığını söyledi: "Kamuoyu ile hükümetin yaptıkları arasındaki bölünmeyi zaten görüyoruz. Her zaman büyük bir bölünme vardı ama bölünme büyüyor."

İsrail lobisinin etkisinde azalma ve Avrupa'da benzer eğilimler

Van 't Pad, İsrail lobisinin etkisinin zayıflamaya başladığını belirterek, "Artık eskisi kadar ciddiye alınmıyorlar. Filistin haklarını savunan herkese karşı kullanılan antisemitizm iftirası artık işe yaramıyor." dedi. Avrupa genelinde de benzer eğilimlerin görüldüğünü, Belçika, İspanya ve İrlanda gibi ülkelerde tartışmaların sürdüğünü aktardı.

Uluslararası adımlar ve tanıma tartışmaları

Van 't Pad, Fransa ve Arap ülkelerin New York'ta planladığı toplantıdan ve Filistin'in tanınmasına yönelik olası girişimlerden söz ederek, "Gelecek hafta New York'ta Fransa ve Arap ülkelerin yeni bir önerisiyle önemli bir toplantı olacak ve Fransa, Filistin'i tanıma sürecini tamamlayabilir. Bu tartışmalar, Avrupa ülkelerinin her yerinde devam ediyor." dedi. Ayrıca İrlanda'nın yasa dışı yerleşimlerle ticaret için aldığı tedbirleri örnek gösterdi.

Sonuç olarak, Gazze'deki insani krizin derinleşmesi, Avrupa siyasetinde İsrail'e yönelik geleneksel destek anlayışında belirgin bir erozyona yol açıyor; halk baskısı, mahkeme kararları ve diplomatik tartışmalar birçok ülkede politikayı yeniden şekillendiriyor.