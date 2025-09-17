Gazze: Kuzeydeki 1 Milyon Filistinli Zorunlu Göçü Reddediyor

Hükümetten sert açıklama

Gazze hükümetinin Medya Ofisi, İsrail'in son haftalarda yoğunlaştırdığı saldırılar çerçevesinde Gazze kenti ve kuzeyindeki nüfusu yerlerinden ederek bölgeyi işgal etme planına dikkat çekti.

Ofis, Gazze ve kuzeydeki bir milyon Filistinlinin yerlerinden edilmeye karşı direnmeye devam ettiğini belirtti. Açıklamada, işgalci İsrail'in uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal ederek kalıcı zorunlu göç suçu işlemek amacıyla yürüttüğü bombalamaların ve soykırım savaşının barbarlığına rağmen bu direnişin sürdüğü vurgulandı.

Hükümet açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı: Gazze ve kuzeydeki nüfusun normalde 1,3 milyondan fazla olduğu; bunun yaklaşık 398 bininin Kuzey Gazze ili sakinleri olduğu ve büyük çoğunluğunun ilin batısına zorla göç ettirildiği belirtildi. Ayrıca Gazze'de 914 binden fazla kişinin bulunduğu, bu nüfusun yaklaşık 350 bininin şehrin doğu mahallelerinden merkeze ve batıya doğru göç etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Hükümet ekipleri, son birkaç gündür güneye doğru zorunlu göçte artış gözlemlediklerini; bombardıman baskısı altında yaklaşık 190 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Aynı ekiplerin, tersine göç hareketleri de kaydettiğine işaret edilerek, dünkü öğle saatleri itibarıyla 15 binden fazla kişinin Gazze şehrindeki bazı bölgelere geri döndüğü bildirildi.

Açıklamada, Han Yunus'taki El-Mevasi bölgesi ve Refah kentinin halen yaklaşık 800 bin kişinin yaşadığı, sözde insani ve güvenli alan olduğu iddia edilen bu bölgelerin 109'dan fazla hava saldırısına ve tekrarlanan bombardımana maruz kaldığı; İsrail ordusunun El-Mevasi'de gerçekleştirdiği katliamlarda 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğinin altı çizildi.

Ofis, bu bölgelerin hastane, altyapı, su, gıda, barınma, elektrik ve eğitim gibi temel hizmetlerden tamamen yoksun olduğunu, bunun orada yaşamayı neredeyse imkansız hale getirdiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in haritalarında 'sığınma' alanı olarak gösterdiği bölgenin Gazze Şeridi yüzölçümünün yüzde 12'sini geçmediği, işgalin 1,7 milyondan fazla insanı buralara sıkıştırmaya çalıştığı ve bunun sistematik zorunlu yerinden etme politikasının parçası olarak 'toplama kampları' kurma planı kapsamında yapıldığı, amaçlarının Kuzey Gazze ve Gazze kentini sakinlerinden boşaltmak olduğu değerlendirildi.

Hükümetin açıklaması, bölgede hem zorunlu göç baskısının sürdüğüne hem de sınırlı sayıda geri dönüş hareketinin görüldüğüne işaret ediyor.