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Gazze Kuzeyinde Kıtlık Tehlikesi: Haftalar İçinde Başlayabilir

FEWS NET, Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın haftalar içinde başlayabileceğini belirtti. İsrail'in insani yardım ablakasının etkileri artıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:43
Gazze Kuzeyinde Kıtlık Tehlikesi: Haftalar İçinde Başlayabilir

Gazze'nin Kuzeyinde Kıtlık Uyarısı

Kıtlık Erken Uyarı Sistem Ağı (FEWS NET), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kıtlığın "haftalar içinde başlayabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

FEWS NET'in yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardımların girişine uyguladığı "neredeyse tam abluka" nedeniyle bu durumun ortaya çıktığı ifade edildi. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen bu kuruluş, bölgedeki gıda krizine ilişkin ciddi endişeleri dile getirdi.

Açıklamaya göre, İsrail'in bu engellemeleri sürdürmesi halinde, önümüzdeki aydan itibaren Gazze'nin kuzeyinde ciddi bir kıtlık yaşanacağı belirtiliyor. Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya gibi bölgelerde insanı dram yaşanması bekleniyor.

Tel Aviv yönetiminin politikalarını sürdürmesi durumunda, kıtlığın Artan etkileriyle Mart 2025'e kadar günde 2 ila 15 kişi arasında açlık ve buna bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmesi muhtemel görünüyor.

Son olarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren bombardıman ve abluka nedeniyle Gazze'de en az 36 çocuk ve bebek yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirmiştir.

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