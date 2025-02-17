Gazze Mahkemesi Başkanı Richard Falk'tan Skandal Açıklamalar: Halk Seferberliği Gerekiyor

Gazze Mahkemesi Başkanı Richard Falk, halk seferberliğinin Netanyahu ve Trump'ın politikalarını değiştirebileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 22:11
Gazze Mahkemesi Başkanı Richard Falk'tan Skandal Açıklamalar: Halk Seferberliği Gerekiyor

Gazze Mahkemesi Başkanı Richard Falk'tan Kritik Değerlendirmeler

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Gazze Mahkemesi Başkanı Richard Falk, durumu değerlendirerek halkın seferberliği ile köklü değişim yaratılabileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Falk, halkın bu seferberliği gerçekleştiremediği takdirde çözümün mümkün olmayacağına dikkat çekti.

Siyasi Dönüşüm veya Soykırım İkilemi

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü olan Falk, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen "Dünya Siyasetinin Belirsizliği ve Filistin'in Geleceği" başlıklı konferansta, Gazze'deki mevcut durumun vahim olduğunu ifade etti. Halkın tahakküme karşı direnişi halinde iki seçeneklerinin olduğunu; birinin siyasi dönüşüm, diğerinin ise soykırım olduğunu vurguladı.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Falk, uluslararası toplumun ahlaki sorumluluklarına da dikkat çekerek, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri'nin ilan ettikleri değerlere uygun hareket etmedikleri takdirde, İsrail'in soykırıma varan eylemlerini sürdüremeyeceğini belirtti. Bu ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına farklı bir tavır sergilediğini ekledi.

Netanyahu'nun Hükümeti ve Gelecek

Aralık 2022'de göreve gelen Netanyahu hükümetini de eleştiren Falk, bu hükümetin "İsrail tarihinin en aşırı hükümeti" olarak nitelenmeye başlandığını kaydetti. Falk, bu hükümetin Batı Şeria'da yerleşimci şiddetine yeşil ışık yakacağını vurgulayarak, "Siyonist projenin" nihai amacının "mümkün olduğunca fazla toprak ve mümkün olduğunca az Filistinli" olması olduğunu dile getirdi.

Filistin Halkının Kendi Geleceği Üzerinde Söz Hakkı

Falk, BM'nin barışı koruma misyonunun başarısızlığına rağmen, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'nın insani çabalarının önemine dikkat çekti. Filistinlilerin kendi geleceklerini belirleme haklarına sahip olmaları gerektiğinin altını çizerken, bu konuda BM'nin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Trump'ın Planlarına Alternatif Öneri

Son olarak, Falk, Trump'ın Gazze'yi devralma planına ilişkin olarak, Türkiye tarafından yönetilen alternatif bir koruyucu devlet önerisinin daha makul olduğunu ifade etti. "Filistinli olsaydım bunu kesinlikle Trump'ın fikrine tercih ederdim" şeklinde konuştu.

Gazze Mahkemesi Özel Konferansı, "Dünya Siyasetinin Belirsizliği ve Filistin'in Geleceği"...

Gazze Mahkemesi Özel Konferansı, "Dünya Siyasetinin Belirsizliği ve Filistin'in Geleceği" başlığıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen konferansta, Gazze Mahkemesi'nin (Gaza Tribunal) Başkanı Richard Falk, konuşma yaptı.

Gazze Mahkemesi Özel Konferansı, "Dünya Siyasetinin Belirsizliği ve Filistin'in Geleceği"...

Gazze Mahkemesi Özel Konferansı, "Dünya Siyasetinin Belirsizliği ve Filistin'in Geleceği" başlığıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen konferansta, Gazze Mahkemesi'nin (Gaza Tribunal) Başkanı Richard Falk, konuşma yaptı.

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