Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum’un İkinci Günü Başladı

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştıran küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesi'nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının ikinci günü başladı.

Program, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor ve bazı akademisyenler, insan hakları savunucuları, medya temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla sürüyor.

Aç Bırakma, Ekosit ve Ev Yıkımı

Bugünkü oturumda "Aç Bırakma, Ekosit ve Ev Yıkımı" suçları ele alınıyor. Hani Almadhoun, "Aç Bırakma ve Tasarlanmış Kıtlık: Engellenen Yardımlar ve Gazze'yi Besleme Mücadelesi" başlıklı çevrim içi sunumunu gerçekleştirecek. Eski BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver ise "Kıtlık İlanı ve İnsani Yardımın Silah Haline Getirilmesi" konusunu aktaracak.

"Açlık" suçuna dair görgü tanıklıklarını Hossam Shabat, Tevfik Al-Hams, Hadeel Alharazin, Sundus Zaqout, Mahmoud Muin Ayyash, Laith Arafat, Rola Darwish ve Usama Abo Safer paylaşacak.

Mazin Qumsiyeh (Bethlehem Üniversitesi) "Ekositin Boyutları: Gazze Şeridi'nde Son İki Yılda Yaşanan Soykırımla Birlikte Yaşanan Ekolojik Katliamın Boyutu" başlıklı sunumunu çevrim içi yapacak. Filistinli gazeteci Mohamed Al Helou ise "Ev Yıkımı: Evler Hedef Olduğunda — Gazze'den Bir Tanıklık" başlıklı çevrim içi sunumunu gerçekleştirecek.

Sivillerin ve Sivil Altyapının Hedef Alınması

Bu oturum özellikle sağlık sistemlerine odaklanıyor. BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal "Gazze'nin Yıkımından Sorumlu Tutulmak ve Hesap Vermek İçin Yaşam Yıkımının Tanınması" konusunu ele alacak. Yazar ve akademisyen Shourideh C. Molavi ise "Evsizleştirme — İsrail'in Gazze'deki Filistinli Evlerini Sistematik Olarak Hedef Alması" başlıklı konuşmasını yapacak.

Sağlık alanındaki sunumlarda Dr. Javid Abulmoneim "Sivillere Kasıtlı Olarak Verilen Toplu Zarar, Sağlık Sisteminin Yıkılması, Savaş Silahı Olarak Gıda: Gazze'deki Soykırıma Tanıklık Etmek"; Dr. Taner Kamacı "Gazze Sağlık Sisteminde Soykırım İzleri"; Dr. Ghassan Abu Sittah "Savaşın Biyosferi: Soykırım Makinesi Yaratmak"; Dr. Mads Gilbert "İsrail'in Filistin Sağlık Hizmetlerine Ve Personeline Yönelik Sistematik Saldırıları ve Halk Sağlığı İçin Gerekli Ön Koşulların Yok Edilmesine Dair Kanıtlar"; Gwyn Daniel ise "İyileşmeden Hayatta Kalmaya: Soykırım Ortamında Gazze'nin Ruh Sağlığı Krizi" konularını sunacak.

Suçlar

"Suçlar" başlığı altındaki oturumda sivillere, gazetecilere ve eğitim sistemine yönelik suçlar tartışılıyor. Filistinli gazeteci Abubaker Abed "Gazze'den Filistinli Bir Gazetecinin Tanıklığı"; Kudüs Üniversitesi İnsan Hakları Kliniği Direktörü Dr. Munir Nusseibeh ise "Gazetecileri Ortadan Kaldırmak: Bir Soykırım Stratejisi Olarak Gazze'deki Gazetecilere Yönelik Sistematik Saldırılar" başlıklı sunumunu yapacak.

Program kapsamında ayrıca, İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn'in çevrim içi katılımıyla "İngiltere'nin Suç Ortaklığı" oturumu düzenlenecek ve "Scholasticide (Okul Katliamı)" başlığı altında konuşmalar yapılacak.

Belgesel Gösterimleri

Etkinlikte ayrıca "Echoes of a Lost Gaza", "Witness", "The Silencing of Anas al-Sharif", "How Israel is Weaponising Water in Gaza" ve "Starving Gaza" adlı belgeseller gösterilecek.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının ikinci günü başladı.